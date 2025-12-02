Avertismentul unui doctor pentru cei care fumează marijuana medicinală

De la probleme pulmonare ascunse până la creșterea riscului de infarct, medicul susține că efectele consumului regulat sunt subestimate, iar noile date clinice ar trebui să dea de gândit oricui folosește frecvent această substanță.

Marijuana, mai puțin „inofensivă” decât pare

De-a lungul anilor, canabisul a fost văzut ca unul dintre cele mai blânde droguri, fiind legalizat în numeroase state americane și tratat relativ indulgent în multe țări europene. Însă odată cu explozia consumului, au început să apară tot mai multe rapoarte privind efectele sale adverse, unele dintre ele surprinzător de grave.

Primul semnal de alarmă îl reprezintă chiar riscul contaminării produselor de pe piața neagră. Un caz recent din Statele Unite, unde un tânăr de 25 de ani a murit după ce a fumat un joint crezând că este marijuana, dar care era de fapt amestecat cu fentanil, a readus problema siguranței în prim-plan. Pentru cei care achiziționează canabis din surse necontrolate, pericolul este real și imediat.

Dar chiar și consumul de marijuana „curată”, neamestecată cu alte substanțe, poate avea efecte neașteptate asupra organismului.

Un sindrom ciudat: „scromiting”

În ultimele luni, medicii americani au semnalat o creștere alarmantă a cazurilor de sindrom hiperemesis canabis (CHS), o afecțiune extrem de dureroasă și greu de diagnosticat. Cei afectați experimentează episoade repetate de vărsături severe acompaniate de țipete involuntare un fenomen devenit viral sub numele de „scromiting”.

Sindromul poate apărea chiar și la consumatorii relativ tineri care fumează regulat de câțiva ani. În unele cazuri, episoadele sunt atât de intense încât necesită internare de urgență. Medicii atrag atenția că, în lipsa renunțării la consum, simptomele reapar periodic.

CHS se adaugă altor efecte pe termen lung asociate consumului cronic de canabis, precum declinul cognitiv, dificultățile de concentrare sau iritabilitatea crescută, motive în plus pentru ca mulți consumatori să reevalueze percepția asupra acestui drog.

Avertismentul cardiologului: „Plămânii au un singur rol - orice altceva îi deteriorează”

Într-un videoclip publicat pe YouTube, cardiologul american dr. Jeremy London a decis să vorbească deschis despre ceea ce el numește „adevărul ignorat” al consumului de canabis. Medicul, care a trecut el însuși printr-un atac de cord, susține că riscurile asupra inimii sunt mult mai mari decât își imaginează consumatorii.

„Plămânii au o singură funcție: să inspire și să expire aer. Orice altceva este potențial dăunător”, afirmă dr. London.

El contrazice argumentul des auzit potrivit căruia marijuana ar fi sigură doar pentru că este „naturală”:

„Fumatul regulat de marijuana crește riscul de boli coronariene și atacuri cardiace de 1,3 până la două ori față de persoanele care nu consumă. Este același risc ca în cazul hipertensiunii sau colesterolului ridicat.”

Medicul spune că afirmația sa nu se bazează doar pe studii teoretice, ci pe experiența directă din sala de operații.

„Plămâni înnegriți, ca după ani de minerit”

Dr. London descrie cazuri repetate ale unor pacienți relativ tineri, unii dintre ei nefumători de țigări, care au ajuns pe masa de operație cu blocaje severe ale vaselor și cu plămâni compromiși.

„De-a lungul anilor, am operat pacienți care fumau marijuana în mod regulat. Plămânii lor erau complet înnegriți, ca și cum ar fi lucrat într-o mină de cărbune. Mulți aveau nevoie de bypass. Iar toți îmi spuneau la fel: Credeam că este sigur.”

Potrivit cardiologului, nu doar fumul este problema, ci și modul în care particulele toxice se depozitează în sistemul respirator, generând inflamații persistente. În timp, acestea pot afecta nu doar plămânii, ci și inima, crescând riscul de infarct.

Un avertisment menit să schimbe percepția

Consumatorii frecvenți sunt încurajați să ia în considerare aceste riscuri, în special cei care cred că marijuana este complet lipsită de pericole. Fiecare medicament sau substanță recreațională are efecte secundare, dar multe dintre cele ale canabisului sunt abia acum înțelese pe deplin.

Pe fondul valului de legalizări și al normalizării consumului, mesajul medicului este clar: „Pentru mine, este important să cunoașteți riscul inerent.”

Deși marijuana poate părea o substanță blândă comparativ cu drogurile dure, realitatea este că efectele sale asupra inimii, plămânilor și sistemului digestiv pot fi mult mai serioase decât își imaginează mulți utilizatori.

Pentru unii, acest avertisment ar putea fi exact motivul necesar pentru a-și reconsidera obiceiurile sau măcar pentru a aborda consumul cu mai multă prudență și responsabilitate.