Avertismentul unui cardiolog: „Shoturile cu ulei de măsline nu sunt chiar ceea ce par”

Pe rețelele sociale, un nou trend alimentar a cucerit milioane de utilizatori: consumul zilnic de ulei de măsline pe stomacul gol. Susținătorii spun că două lingurițe dimineața „lubrifiază” sistemul digestiv, reduc inflamațiile și întăresc inima. O femeie a decis să testeze personal efectele acestei practici, consumând ulei de măsline extravirgin zilnic, timp de două săptămâni.

Rezultatul, potrivit spuselor ei, ar fi fost surprinzător: digestie îmbunătățită, piele mai strălucitoare și un nivel mai bun de energie. „Am fost șocată de beneficiile pe care le-am avut”, a mărturisit ea într-un clip devenit viral.

Totuși, comunitatea medicală rămâne sceptică. Specialiștii atrag atenția că beneficiile uleiului de măsline, deși reale, nu se obțin neapărat prin consumul său direct, ci în contextul unei alimentații echilibrate.

Uleiul de măsline - „aur lichid” cu limite

Numit adesea „aur lichid”, uleiul de măsline este recunoscut pentru calitățile sale nutritive. Este bogat în acizi grași mononesaturați și antioxidanți, care contribuie la reducerea inflamațiilor și la scăderea riscului de boli cardiovasculare.

Nutriționista Julia Zumpano de la Cleveland Clinic subliniază că „uleiul de măsline extravirgin are proprietăți antioxidante și antiinflamatorii deosebite. Niciun alt ulei nu oferă atâtea beneficii pentru sănătate”.

Cu toate acestea, beneficiile apar atunci când uleiul este utilizat în cantități moderate, de exemplu, în salate sau la gătit. Când este consumat ca atare, în doze mari, efectele pot fi contrare celor dorite.

Avertismentul cardiologului: „Nu beți un pahar de ulei de măsline”

Cardiologul american Dr. Heather Shenkman, cunoscută online ca @veganheartdoc, a atras atenția asupra riscurilor ascunse ale acestei tendințe. Sportivă de performanță și susținătoare a unei diete bazate pe plante, Shenkman a explicat într-un videoclip distribuit de compania 1MD Nutrition că ideea de a bea zilnic ulei de măsline este „amuzantă, dar și frustrantă”.

„Oamenii nu ar trebui să bea un pahar de ulei de măsline. Nu este bun pentru inima lor, nu este bun pentru colesterol și nici pentru talie”, avertizează medicul.

Deși admite că uleiul de măsline și măslinele au beneficii, cardiologul subliniază că modul de consum contează enorm: „Da, uleiul poate fi benefic, dar în cantități mici, ca parte a unei mese sănătoase, nu ca shot dimineața”.

Posibile efecte secundare: de la disconfort digestiv la creștere în greutate

Specialiștii citați de Health.com atrag atenția că un consum ridicat de ulei de măsline poate avea efecte secundare neplăcute. În primul rând, poate provoca tulburări digestive, iar pe termen lung, creștere în greutate, din cauza conținutului caloric ridicat.

O lingură de ulei de măsline are aproximativ 120 de calorii, iar două linguri, echivalentul unei gustări consistente.

„În general, nu este necesar să consumați ulei de măsline sub formă de shot, ci să-l includeți în combinație cu alte alimente sănătoase”, arată experții.

Uleiul de măsline rămâne un aliment valoros, pilon al dietei mediteraneene și aliat al sănătății cardiovasculare. Totuși, specialiștii avertizează că „mai mult” nu înseamnă „mai bine”.

Înainte de a adopta tendințe virale de pe internet, medicii recomandă consultarea unui specialist. Un regim echilibrat, bogat în legume, fructe și grăsimi sănătoase, alături de mișcare regulată, este în continuare cea mai sigură cale către o inimă sănătoasă.