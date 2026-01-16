€ 5.0894
DCNews Stiri Atacurile rusești paralizează Kievul. Școlile, închise până în februarie
Data publicării: 21:11 16 Ian 2026

Atacurile rusești paralizează Kievul. Școlile, închise până în februarie
Autor: Elena Aurel

copii la scoala Sursa foto: Freepik, @freepik

Școlile din Kiev vor rămâne închise până pe 1 februarie din cauza întreruperilor de curent și încălzire provocate de bombardamentele rusești.

 

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunţat vineri că şcolile din capitala ucraineană vor fi închise până la 1 februarie, în plină criză provocată de recentele bombardamente ruseşti care au dus la întreruperi masive în livrările de curent electric şi agent termic, relatează AFP şi Agerpres. 

"Începând cu 19 ianuarie, şcolile din capitală vor fi închise până la 1 februarie", a indicat Kliciko pe contul său de Telegram.

Administraţia municipală a anunţat de asemenea instituirea începând de vineri a unor noi măsuri pentru economisirea de electricitate: iluminatul stradal va fi redus la 20% din capacitate, iar iluminatul decorativ va fi stins.

După vacanţa de la sfârşitul anului, cursurile au fost reluate în şcolile din Kiev pe 12 ianuarie, atât cu prezenţă fizică, cât şi prin intermediul lecţiilor online, potrivit autorităţilor locale.

Însă bombardamentele recente ale Rusiei asupra infrastructurilor energetice ucrainene au provocat într-atât de multe pagube încât preşedintele Volodimir Zelenski a decretat "stare de urgenţă" în acest sector.

VEZI ȘI: Extrema dreaptă din Germania se distanțează de Donald Trump. Care sunt motivele

Atacurile rusești lasă Kievul în întuneric și în frig

Atacurile ruseşti din 9 ianuarie asupra sistemului energetic au provocat la Kiev unele dintre cele mai grave întreruperi în alimentarea cu curent electric şi căldură de la începutul invaziei Rusiei pe scară largă în februarie 2022.

Pe ger şi temperaturi extrem de scăzute, 6.000 de imobile de locuit, adică jumătate din cele ale oraşului, rămăseseră fără căldură. Autorităţile locale depun eforturi în continuare, încercând să repare pagubele.

"Situaţia privind alimentarea cu energie, de care depinde furnizarea serviciilor publice, rămâne foarte dificilă", a declarat Vitali Kliciko vineri, adăugând că aproximativ 100 de clădiri rezidenţiale erau încă fără încălzire. 

VEZI ȘI: SUA contracarează China în Peru. Ce vor face americanii cu 1,5 miliarde de dolari

razboi rusia ucraina
kiev
atac rusesc ucraina
scoli inchise
Comentarii

