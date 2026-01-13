€ 5.0896
Patru morţi și șase răniți în apropiere de Harkov în urma unor atacuri aeriene rusești
Data actualizării: 09:06 13 Ian 2026 | Data publicării: 08:23 13 Ian 2026

Patru morţi și șase răniți în apropiere de Harkov în urma unor atacuri aeriene rusești
Autor: Alexandra Firescu

drone-polonia_12810500 Foto: Pixabay

Atacuri aeriene ruseşti nocturne s-au soldat cu patru morţi și șase răniți, în apropiere de Harkov, în nord-estul Ucrainei.

 

Anunțul a fost făcut marţi dimineaţă de guvernatorul regional, Oleg Sinegubov, notează AFP.

Inițial, au fost anunțate doi oameni uciși, bilanțul victimelor fiind revizuit.

"În prezent, ştim că două persoane au fost ucise în atacuri inamice la periferia oraşului Harkov", a transmis Oleg Sinegubov pe reţeaua socială Telegram.

Avertisment către populație privind "ameninţarea dronelor inamice"

Mai devreme în cursul nopţii, el a avertizat populaţia despre "ameninţare a dronelor inamice".

În interiorul capitalei regionale, un atac cu drone a vizat un sanatoriu pentru copii în districtul Şevcenkivskii, a transmis Igor Terehov, primarul Harkovului, care este al doilea oraş ca populaţie din Ucraina înainte de invazia lansată de Moscova în februarie 2022.

Potrivit primelor informaţii disponibile, atacul din acest district nu a făcut victime, a transmis Sinegubov, fără a menţiona explicit sanatoriul.

"Explozii" auzite în regiunea Zaporojie

În regiunea Zaporojie (sud-est), s-au auzit "explozii" legate de un atac rusesc, a raportat guvernatorul local Ivan Fedorov pe Telegram.

Şi la Kiev, şeful administraţiei militare locale, Timur Tkacenko, i-a îndemnat pe locuitori să fie prudenţi în faţa unui atac cu "rachete balistice" ruseşti în curs de desfăşurare.

La aproximativ patru ani de la lansarea ofensivei la scară largă de către Federația Rusă, Ucraina este bombardată zi de zi. Moscova atacă în special infrastructura electrică ucraineană cu drone şi rachete, cauzând pene de curent în mijlocul iernii, scrie Agerpres.

atac rusesc
ucraina
rusia
drone
