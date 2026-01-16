Extrema dreaptă din Germania se distanțează de Donald Trump. Care sunt motivele

Pe măsură ce opinia publică din țară se întoarce din ce în ce mai mult împotriva președintelui Statelor Unite din cauza amenințărilor sale de a ocupa Groenlanda, AfD vede consecințele negative ale alinierii sale cu acesta, scrie POLITICO.

Partidul de extremă dreapta din Germania, Alternativa pentru Germania (AfD), a căutat de mult timp să stabilească legături strânse cu administrația Trump pentru a obține aliați internaționali puternici și pentru a ieși din izolarea sa politică internă.

Însă, pe măsură ce opinia publică din Germania se întoarce din ce în ce mai mult împotriva președintelui american Donald Trump și a intervenționismului său extern - în special a declarațiilor sale referitoare la preluarea controlului asupra Groenlandei și capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro - liderii AfD își recalibrează poziția și își distanțează partidul de președintele american pe care l-au susținut anterior.

„A încălcat o promisiune electorală fundamentală, și anume să nu se amestece în treburile altor țări, și trebuie să explice acest lucru propriilor alegători”, a declarat Alice Weidel, unul dintre liderii naționali ai AfD, la începutul acestei săptămâni.

Tino Chrupalla, celălalt lider național al AfD, l-a apărat parțial pe Trump pentru că urmărește ceea ce el percepe a fi interese americane în „sfera de influență” a țării. În același timp, el a condamnat și abordarea adoptată de Trump.

„Metodele Vestului Sălbatic trebuie respinse aici, iar scopul nu scuză întotdeauna mijloacele”, a spus acesta.

AfD se distanțează de Trump

Distanțându-se de Trump, liderii AfD urmează calea partidului de extremă dreapta Adunarea Națională din Franța, condus de Marine Le Pen, ai cărui lideri, din cauza nepopularității profunde a președintelui american acolo, au fost mult mai critici față de Trump și consideră gesturile administrației sale către naționaliștii europeni ca o povară. Ca răspuns la pozițiile lui Trump cu privire la Groenlanda și Venezuela, președintele Adunării Naționale, Jordan Bardella, l-a acuzat recent pe liderul american că nutrește „ambiții imperiale”.

Criticile AfD din această săptămână, în schimb, au fost timide. Dar chiar și o dezaprobare ușoară a fost rară din partea liderilor partidului. Din momentul în care Trump și-a început al doilea mandat, extrema dreaptă germană a considerat sprijinul ideologic american - inclusiv din partea magnatului tehnologic miliardar Elon Musk și a vicepreședintelui american JD Vance - esențial pentru consolidarea legitimității interne a partidului și pentru spargerea „zidului de protecție” pe care partidele tradiționale l-au impus de-a lungul timpului pentru a împiedica AfD să ajungă la putere.

Însă riscurile politice inerente eforturilor AfD de a se alia cu Trump devin, de asemenea, mai evidente. Sondajele arată că marea majoritate a germanilor se opun ferm declarațiilor lui Trump despre Groenlanda și a acțiunilor sale în Venezuela. Doar 12% dintre germani văd într-un mod pozitiv performanța sa, conform sondajului de referință ARD-DeutschlandTrend din Germania, publicat săptămâna trecută, în timp ce doar 15% consideră SUA un partener de încredere, cel mai scăzut nivel înregistrat.

Nepopularitatea lui Trump îi obligă pe liderii AfD să încerce un echilibru incomod: să-l critice pe președinte, fără a submina eforturile considerabile depuse de partid pentru a crea legături cu Trump și cu Partidul Republican.

Liderii AfD s-au bazat puternic pe administrația Trump pentru a-i ajuta să pună capăt ostracizării politice interne. Strategia pare să fi funcționat: Când agenția germană de informații interne a declarat AfD drept extremist anul trecut, secretarul de stat american Marco Rubio a numit eticheta „tiranie deghizată”. Între timp, la Conferința de Securitate de la München de anul trecut, vicepreședintele american JD Vance a îndemnat politicienii din Europa să demonteze „zidurile de protecție” care au blocat timp de decenii partidele de extremă dreapta.

Politicienii AfD au fost încântați în ambele ocazii, ceea ce explică de ce criticile lor la adresa lui Trump din această săptămână au fost temperate de laude. De fapt, Weidel și Chrupalla au prezentat urmărirea de către Trump a ceea ce el consideră a fi în interesul național al SUA ca un fel de model.

Guvernul Germaniei, a sugerat Weidel, ar putea învăța o lecție despre cum să pună interesul național propriu mai presus de alte considerente.

Acțiunile recente ale lui Trump s-au bazat pe „motive geostrategice”, a declarat Weidel. „Aș dori să văd guvernul federal german elaborând în sfârșit politici pentru poporul german, în interesul Germaniei”, a mai precizat acesta.



