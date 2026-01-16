SUA contracarează China în Peru. Ce vor face americanii cu 1,5 miliarde de dolari

Executivul Statelor Unite a dat undă verde cererii autorităţilor peruane de a prelua construirea noii baze navale de la Callao, cea mai mare din ţara andină, pentru suma de 1,5 miliarde de dolari, pentru a acoperi nevoile noii flote a marinei militare a statului Peru, informează vineri EFE și Agerpres.

Departamentul de Stat al SUA a aprobat deja cererea, iar Congresul american a fost notificat despre această posibilă operaţiune cu fonduri de la statul peruan, potrivit unui comunicat emis joi de Agenţia de cooperare în materie de securitate şi apărare a Departamentului de Război.

Proiectul "va contribui la obiectivele politicii externe ale Statelor Unite prin sprijinirea îmbunătăţirii securităţii unui partener important, care reprezintă o forţă pentru stabilitatea politică, pacea şi progresul economic în America de Sud", potrivit notei oficiale a guvernului american.

Agenţia americană a subliniat că această construcţie şi sprijinul acordat Limei "nu vor afecta echilibrul militar regional", deşi echipamentele pe care le vor furniza SUA se vor afla la mai puţin de 80 de kilometri de portul comercial Chancay, construit de compania de stat chineză Cosco cu o investiţie de 1,4 miliarde de dolari.

"Vânzarea propusă va îmbunătăţi infrastructura portuară a Perului pentru a acomoda operaţiunile şi cerinţele logistice actuale. Acordul va permite, de asemenea, o platformă mai sigură şi mai eficientă pentru operaţiuni navale, reducând interacţiunile dintre militari şi civili în facilităţile actuale", a indicat aceeaşi sursă.

Acordul dintre SUA şi Peru are în vedere, de asemenea, trimiterea pe teritoriul peruan a unei delegaţii americane de până la 20 de persoane pentru o perioadă care poate ajunge până la zece ani pentru a gestiona şi superviza construcţia.

Fostul şef al Comandamentului comun al forţelor armate şi fost ministru peruan al apărării, Jorge Moscoso, a explicat pentru postul de televiziune Canal N că proiectul include construirea de noi docuri la vărsarea râului Rimac şi eliberarea a 80 de hectare pe care se află actuala bază navală, pentru ca portul comercial din Callao să poată fi extins.

"Acest proiect este foarte important deoarece va permite marinei să dispună de o infrastructură modernă şi actualizată, atât din punct de vedere al capacităţii cât şi al tehnologiei, pentru noua flotă a Peru", a spus Moscoso, menţionând, printre altele, submarinele aflate în prezent în proces de modernizare şi navele care se construiesc în cadrul unui acord cu firma coreeană Hyundai.

Moscoso a precizat că revine în prezent Ministerului Economiei şi Finanţelor să facă următorul pas pentru a asigura execuţia proiectului care ar urma să fie realizat în regim de cooperare la nivel guvernamental ("G2G"), executivul american urmând să se ocupe de licitaţii şi contractări de la început până la sfârşit.