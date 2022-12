Arhiepiscopul ortodox de Alba Iulia, Irineu: Crăciunul vine ca o lumină ce răsare în întuneric. Semnul că Dumnezeu nu a părăsit poporul său

"Din cauza păcatului care infestează pământul şi a răului care se răspândeşte ca un virus mortal, mulţi oameni stau departe de Hristos. Întunericul coboară asupra lor încât minţile li se întunecă, inimile li se împietresc şi, cu uşurinţă, cad pradă pasiunilor dezordonate. (...) Este bine să ştim că orice zonă de viaţă nesupusă lui Dumnezeu poate avea consecinţe negative şi orice domeniu al vieţii care nu este supus înţelepciunii şi conducerii Sale va ajunge, în cele din urmă, să fie o sursă de mare frustrare şi durere. (...) Într-o lume întunecată de boală, suferinţă şi moarte, avidă după putere, avere şi plăcere, indiferentă la valorile creştine, sărbătoarea Crăciunului vine, şi în acest an, ca o lumină ce răsare în întuneric. Este semnul prin care înţelegi că Dumnezeu nu a părăsit poporul Său, ci rămâne alături de el (cf. Is. 49, 15)", arată Arhiepiscopul Irineu în mesajul său.



"Într-adevăr, de la Lumina răsărită în noaptea sfântă, la Betleem, lumina lui Hristos va lumina, treptat, întreaga lume. Auzind cântându-se: 'răsărit-a lumii lumina cunoştinţei', este posibil ca gândul unora să meargă la cunoaşterea ştiinţifică, adică la cunoaşterea lumii materiale, care poate fi observată şi supusă experienţei. Deşi această cunoaştere are consecinţe benefice în multe domenii ale vieţii, totuşi, sufletele noastre nu găsesc odihna şi pacea. În pofida progresului material, se înmulţesc sinuciderile, depresiile, divorţurile şi arsenalul militar care a produs ucideri în masă, cum s-a întâmplat în cele două războaie mondiale. Mai putem vorbi de cunoaşterea filozofică şi de cea politică, acestea sugerând sisteme de gândire sau de organizare comunitară. Oricum, nu reuşesc să propună în istoria lumii un sistem de valori universal acceptate şi nu pot asigura pacea omenirii sau împlinirea personală. Ba, uneori, astfel de modele propuse au adus dezastre, dacă ne gândim la eşecurile omenirii înregistrate prin ideologiile fasciste şi comuniste", mai spune Arhiepiscopul Irineu.



"Aceasta o dă Fiul lui Dumnezeu Care ne-a învăţat că Dumnezeu este Creatorul lumii, Tatăl nostru şi Cauza cauzelor. Numai prin El toate se explică şi toate capătă sens. Numai El poate potoli setea noastră după infinit şi poate garanta rânduiala morală din lume. Fără El se instaurează haosul, dezordinea şi moartea spirituală. (...) Naşterea Pruncului divin ne demonstrează că cerul nu este gol, că pământul are un ţel şi că omul nu este o fiinţă neputincioasă, un rob supus legilor materiei inerte. Din acel moment epocal, lumea întreagă se regenerează, totul capătă un sens, fiecare element al creaţiei îşi regăseşte locul său.

Posedând lumina cunoştinţei adusă în lume de Mântuitorul nostru, noi devenim conștienți de necesitatea de a mărturisi credința noastră prin fapte zilnice, de a sluji reconcilierea între oameni și de a-i ajuta pe alții să găsească adevăratul drum al mântuirii. Acestea să le facem în anul 2023, pe care eu doresc să-l petreceți, cu toții, sănătoși și bucuroși!”, mai scrie IPS Irineu.

