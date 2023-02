Aptera, maşina care va detrona Tesla. Trebuie încărcată doar de trei ori pe an şi e mai ieftină decât multe dintre maşinile lui Elon Musk

O maşină electrică futuristă ameninţă să detroneze Tesla. Asta pentru că are nevoie de doar trei încărcări pe an şi pentru că este şi mult mai ieftină.

Aptera este o maşină care merge pe energie solară, are o autonomie de 1600 km şi costă cu 27.000 lire mai puţin decât multe modele Tesla, scrie The Sun. Producătorul acestei maşini, din California, susţine că are deja peste 40.000 de comenzi de la şoferi care abia aşteaptă să conducă un astfel de model.

Primele 5.000 de modele vor avea doar trei roţi, iar un motor electric va alimenta fiecare roată. Experţii spun că asta va face maşina extrem de eficientă.

Are doar 171 cai putere, dar asta este de ajuns pentru a accelera de la 0 la 100 km/h în doar patru secunde. Viteza maximă a maşinii este de 166 km/h.

Ediţia de lansare va include o baterie care va avea o autonomie de peste 650 km, de trei ori mai mult decât un Nissan Leaf, spre exemplu. Modelele ulterioare vor avea o autonomie de peste 1600 km doar din baterie. Cu toate astea, producătorul spune că şoferii nu vor fi nevoiţi să încarce bateriile pentru uzul zilnic.

Maşina are panouri solare extrem de uşoare care adaugă 60 km pe zi la autonomie. Astfel, cei care locuiesc în oraşe însorite ar putea să nu încarce maşina niciodată.

În locuri unde soarele bate mai puţin, producătorii spun că maşina ar trebui încărcată de cel mult trei ori pe an.

"Ediţia de lansare a Aptera vine cu un pachet de încărcare solare integrat, lucru care le va permite şoferilor să conducă săptămâni, dacă nu chiar luni, fără să fie nevoiţi să o conecteze la o priză. Pentru călătorii mai lungi, maşina poate fi conectată pentru încărcare la orice priză normală. Am rezolvat ecuaţia călătoriei eficiente prin stocarea energiei direct de la soare. Eforturile noastre au dus la vehiculul Aptera, care te poate duce oriunde ai nevoie", a spus Steve Fambro, co-fondatorul Aptera.

Compania este în cursul de a finaliza a patra şi ultima fază a dezvoltării, care include testele de accident. Ulterior, planul este să producă 10.000 de modele pe an.

Dacă va avea succes, compania vrea să investească în linii de producţie în toată lumea.

"Cu toate că timpul de livrare depinde de finanţare, scopul nostru este să începem producţia în masă până la finele anului 2023. Ediţia de lansare reprezintă şansa noastră de a arăta lumii ceva ce nu a mai existat", a declarat şi Chris Anthony, co-fondator.

Preţul, mult mai bun decât la Tesla

Dacă un model Tesla S costă între 56.000 şi 138.000 lire şi are o autonomie de 650 km vara, respectiv 450 iarna, Aptera ar fi cu cel puţin 27.000 de lire mai ieftină.

În plus, în cazul Tesla încărcarea reprezintă o problemă, dat fiind faptul că încă nu sunt suficiente staţii în lume, iar costurile de încărcare au început să crească.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News