Apare o nouă agenție de stat. Salariile, în domeniu, ajung și la 20.000 de euro. Cât oferă statul

În subordinea Ministerului Energiei ar urma să apară o nouă agenție. 

Este vorba despre o agenție specializată în securitate, respectiv Centrul de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE). Aceasta ar urma să se ocupe de securitatea cibernetică în domeniul energiei. Proiectul ordonanței de urgență privind înființarea CRISCE a fost pus în dezbatere publică vineri, 22 august.

În expunerea de motive, Executivul arată că-n domeniu angajații sunt plătiți, lunar, și cu 20.000 de euro. 

Înființarea noii agenții de securitate cibernetică în cadrul Ministerului Energiei, CRISCE, plus crearea unor echipe SOC și CSIRT la nivelul companiilor naționale, a fost prevăzută atât în programul de guvernare al actualei coaliții, dar și că vine ca urmare a mai multor recomandări în acest sens venite de la Comisia Europeană și Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Agenția trebuie să funcționeze ca ”o umbrelă pentru entitățile din sectorul energiei” cu rol de management al incidentelor de securitate cibernetică de la nivelul întregului sector energetic, arată Fanatik

Raportul Executivului expune ca amenințare atacurile DDoS ale grupării de hackeri pro-ruși Cyber Army of Russia Reborn. Anul trecut, au atacat mai multe sisteme cu alimentare cu apă din SUA (octombrie 2024), o stație de ape uzuale din Polonia (ianuarie 2024) și un baraj hidroelectric din Franța (martie 2024), printre altele. 

”Incidentele recente la nivel regional și național au demonstrat că infrastructura critică este vulnerabilă la atacuri sofisticate, iar protecția acesteia necesită o abordare cuprinzătoare și integrată, care să includă tehnologie avansată, politici de securitate riguroase și cooperare între diferitele părți interesate. Între incidentele recente iterăm că, în data de 9 decembrie 2024 Societatea Distribuție Energie Electrică România (DEER), parte a Grupului Electrica, a fost ținta unui atac cibernetic de tip ransomware, evidențiind vulnerabilitățile semnificative ale infrastructurii energetice naționale în fața amenințărilor cibernetice avansate. Atacul a vizat criptarea datelor din sistemele informatice ale companiei, cu scopul de a solicita o răscumpărare pentru deblocarea acestora” arată expunerea de motive. 

Bugetul Agenției va fi de 12,29 milioane lei, iar pentru anul următor, acesta va ajunge la suma de 18,3 milioane. În următorii trei ani, bugetul agenției va rămâne constant la suma de 10,3 milioane lei. 

Ordonanța pentru înființarea agenției prevede mai multe derogări de la Codul Muncii, privind salarizarea, pentru că, spune Guvernul, noua agenție trebuie să atragă specialiști de top, ale căror salarii lunare ajung până la 20.000 de euro. 

”Domeniul securității cibernetice este caracterizat de o cerere globală ridicată pentru specialiști calificați, ceea ce determină un nivel salarial semnificativ mai mare decât cel din alte sectoare. Salariile medii ale experților în securitate cibernetică în Europa variază între 8.000 și 20.000 de euro brut lunar, depășind cu mult plafonul stabilit de Legea nr. 153/2017. În lipsa unui regim salarial competitiv, CRISCE riscă să nu poată atrage și reține specialiștii necesari pentru îndeplinirea atribuțiilor critice, expunând astfel sectorul energetic unor riscuri inacceptabile”, se mai arată în expunerea de motive a ordonanței.

În România, ”salariile medii din România pentru specialiștii IT, adesea cu sarcini de rutină și performanță medie, se încadrează în intervalul de 4500-5000 EUR brut lunar. Totuși, în situațiile în care se cere înaltă calificare și competențe avansate, salariile reale ajung frecvent la 13.000-20.000 EUR brut lunar. De asemenea, instituții internaționale precum NATO și UE externalizează servicii similare la tarife de 80-110 EUR brut pe oră, adică între 13.440-18.480 EUR brut lunar, subliniind astfel valoarea de piață a acestor competențe” mai arată expunerea de motive. 

Ce salarii oferă Guvernul

Salariul de bază al directorului noii agenții va fi de 27.500 lei (grad I) sau 28.750 lei (grad II), iar adjunctul său va avea un salariu de bază cu 1.250 lei mai puțin. Un manager superior în securitate cibernetică va avea un salariu de bază de aproape 21.000 lei, iar un expert în același domeniu va avea un salariu de bază de maxim 19.164 lei.

Trebuie menționat că salarii de bază pentru experți sunt stabilite pentru gradația zero, adică fără vechime de muncă. De exemplu, gradația I aduce un plus de 7,5% la salariul de bază, iar gradația 5 aduce un spor de 20% la salariul de bază. Asta ar însemna că un expert cu un salariu de bază de 21.000 lei ar putea ajunge la peste 25.000 lei, în funcția de vechimea în muncă.

Personalul va beneficia de o serie de sporuri, precum 15% pentru complexitatea muncii, 25% pentru gestionarea informațiilor clasificate, 30% pentru condiții periculoase.

