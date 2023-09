ANPC a închis Taverna Racilor a lui Pescobar. Lista prețurilor uriașe din meniu

„Taverna Racilor este locul ideal, în care poți încerca preparate pe bază de raci și nu numai, pregătite de bucătari cu experiență, după rețete inedite. În meniurile restaurantelor noastre se regăsesc produse proaspat și atent preparate, printre care, raci fierți asezonați cu condimente specifice, pui de baltă pane, creveți, midii și multe altele”, aflăm de pe site-ul Taverna Racilor.

„Ţin racii într-o plasă scufundată în apă. E un sistem pe care l-am văzut în Anglia şi în Belgia, la comercianţii pe care i-am vizitat. Reuşesc astfel să am racii vii şi să-i scot de câte ori am nevoie. Cererea este mare. Am recurs la rezervări, on line sau telefonic, pentru a nu creea situaţii frustrante pentru clienţi. La început, când am deschis restaurantul de pe Calea Buzeşti, afluxul de clienţi era aşa de mare, încât aşteptau în picioare pe trotuar, ca să se elibereze o masă. Veneau, cum de altfel vin şi acum, în grupuri, ocupau o masă mare cu cel puţin şase locuri. Rezervările mă ajută acum să regularizez fluxul de clienţi. Am avut şi am clienţi din toate categoriile sociale. Au mâncat raci fierţi la Taverna Racilor artişti, vedete de televiziune, interlopi, corporatişti, politicieni, miniştri, jurnalişti, oameni de afaceri. E un circuit al racilor prin societate fenomenal. Scoşi din bălţile din Călăraşi şi din Giurgiu, scoşi adică din natură, racii ajung într-un cazan cu apă fiartă, apoi, cărniţa lor delectează o sumedenie de clienţi. Mulţi habar nu aveau cum se mănâncă racul. Le-am fost şi instructor în acest domeniu. Racii, cum de altfel toate speciile de crustacee, au o carne bogată în substanţe proteice şi conţin o cantitate slabă de lipide. Mai conţine destul de mult calciu şi magneziu, plus vitamina B. Uite că m-am documentat şi în ce priveşte compoziţia chimică a cărnii de rac. Reţetele sunt diverse, internetul e plin cu siteuri unde sunt postate reţete pe bază de raci. Racii pot fi puşi şi pe grătar, după ce au fost fierţi o jumătate de oră în prealabil. Pe grătar nu se ţin mult, vreo 3 minute, apoi se ung cu puţin ulei şi se servesc calzi, cu rozmarin şi mentă. Sunt, cum v-am spus, multe reţete pe bază de raci”, spunea Pescobar.

Iată prețurile din meniu:

Spaghetti cu fructe de mare - 69 lei

Calamar întreg umplut cu creveți - 78 lei





Calamar cu feta - 78 lei

Raci fierți cu mărar și usturoi - 65 lei

Doradă grill - 69 lei

File de Pălămidă din Marea Neagră la plita - 61 lei

Calcan din Marea Neagră cu mămăliguță - 81 lei

Supă cu fructe de mare - 55 lei

Fish & Chips - 61 lei

Calamar pane pe pat de cartofi - 59 lei

Platou Taverna Racilor (4 persoane) - 627 lei

Platou #Gest by Pescobar (2 persoane) - 411 lei

Platou Olimpic Elisabeta Lipă la grătar - 281 lei

Platou cu Raci & Scoici (2 persoane) - 181 lei

Platou cu Scoici & Creveți în vin și usturoi - 171 lei

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucureşti-Ilfov a desfăşurat, în perioada 1 iunie - 15 septembrie 2023, mai multe acţiuni de control la Taverna Racilor Herăstrău - Bucureşti, administrată iniţial de SC Nedsea SRL, iar în prezent de SC Commercial Diplomatic Club SRL (societăţi promovate în media de Paul Nicolau, cunoscut ca şi Pescobar).



"În urma deficienţelor constatate, comisarii CRPCR Bucureşti-Ilfov au aplicat următoarele sancţiuni: în data de 01.06.2023 - administrator SC Nedsea SRL - amenzi contravenţionale în valoare de 25.000 lei; un avertisment; oprirea definitivă de la comercializare a 156 kg produselor alimentare neconforme, în valoare de circa 2600 lei; oprirea temporară a unităţii de la prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor. Ulterior, a fost verificată măsura dispusă de oprire temporară a unităţii de la prestarea serviciilor şi s-a constatat că aceasta nu a fost respectată, societatea fiind sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei şi s-a propus emiterea deciziei de închidere a unităţii", se precizează în comunicat. Vedeți mai multe aici - https://www.dcnews.ro/taverna-racilor-restaurantul-lui-pescobar-din-herastru-inchis-pentru-un-an-de-anpc_930880.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News