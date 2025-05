Italia, exemplu de organizare electorală: Votul românilor din diaspora, fără blocaje sau întârzieri / video

Andreea Arnăutu, o româncă stabilită în Italia, a declarat la DC News că procesul de votare din diaspora decurge foarte bine, cu o prezență ridicată la urne și o organizare eficientă, datorită digitalizării procesului. Aproape 240.000 de alegători au votat până în acel moment în Italia, iar în cazul în care există cozi la ora închiderii, programul va fi prelungit pentru ca toți să poată vota. Ea a respins zvonurile privind transportul organizat al alegătorilor cu autocare, precizând că foarte mulți votanți sunt turiști sau locuiesc în apropierea secțiilor. De asemenea, mulți dintre votanți sunt cetățeni români originari din Republica Moldova, care au dublă cetățenie.

„Cum e la Roma? Sunt oameni la coadă, se așteaptă?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Vă confirm, aici, în Italia, avem până la ora actuală aproape 240.000 de alegători și ne îndreptăm spre finalul zilei, dar mai avem câteva ore bune. Toate secțiile de votare sunt pline, dar fluxul decurge normal pentru că sunt foarte bine organizate, toate datele se preiau online, identificarea se face online, totul decurge perfect. Deci și acolo, și în secțiile unde afluența este mult mai mare, în câteva minute de coadă, oamenii reușesc cu toții să voteze”, a spus Andreea Arnăutu.

„Au înțeles alegătorii că la 21:00, ora României, se va închide votarea și în secțiile din străinătate?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Da, doar cu excepția cazului în care sunt cozi, deci sunt alegători care sunt prezenți în incinta secției de votare și oricum sunt la coadă, li se va da dreptul să voteze. Deci orarul va fi prelungit în funcție de prezența alegătorilor la acea oră. Nu va fi lăsat nimeni fără să voteze”, a spus Andreea Arnăutu.

Alegători, aduși la vot cu autocarele?

„Au existat discuții că alegătorii ar fi fost aduși la vot cu autocarele?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu cred. Mă voi mai informa în zilele următoare, dar nu cred așa ceva. Știu, de exemplu, la Napoli, o secție care de obicei nu a avut, în alegerile anterioare, foarte mulți alegători – astăzi s-au prezentat foarte mulți. Dar în acest caz au fost două autocare cu turiști. Aceeași situație o avem și în alte orașe, cum ar fi Florența, Veneția, chiar și la Roma – foarte mulți alegători sunt turiști veniți în vacanță și nu au renunțat să-și exercite dreptul de vot”, a spus Andreea Arnăutu.

„Dintre alegătorii pe care îi cunoașteți, sunt unii care au venit de la distanțe mari?”, a întrebat Val Vâlcu.

„În general, vin de la o rază de 40–50 km. Dacă secția se află până în această rază, vin; altfel nu, pentru că și pentru ei este duminică, sunt oameni care lucrează. Le este foarte greu. Toți cei prezenți, în general, locuiesc într-un perimetru de 40–50 km distanță de secția de votare”, a spus Andreea Arnăutu.

În Italia încă se votează

„Credeți că vor mai veni acum, pe final?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Cu siguranță vor veni, pentru că știu că sunt secții unde afluența este mare, nu sunt cozi, merge totul bine, dar sunt persoane prezente. Cu siguranță, da, va fi un număr foarte mare. Niciodată nu s-a votat în diaspora atât de mult ca de această dată, dar și pentru faptul că fluxul este continuu și tot sistemul acesta electronic facilitează foarte mult – atât votanții, cât și membrii și operatorii, toți cei implicați în procesul electoral”, a spus Andreea Arnăutu.

„Dintre cei care votează, sunt și cetățeni români care au o carte de identitate din România, dar sunt din Republica Moldova?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Da, sunt foarte mulți, cel puțin din ce am văzut aici, la Roma. Sunt, deoarece comunitatea de moldoveni e foarte mare în Italia. Majoritatea au dublă cetățenie”, a spus Andreea Arnăutu la DC News.

Care este situația în orașul Prato, Italia

Claudiu Stănășel, vicepreședinte în Consiliul Local Prato (Italia), a declarat pentru DC News că mobilizarea românilor din diaspora la vot este una fără precedent, în Prato fiind deja peste 1230 de votanți, față de 900 în scrutinul anterior. El a subliniat că românii din diaspora sunt implicați civic, trimit anual miliarde de euro în țară și nu și-au uitat limba, neamul și identitatea națională.

„Cum se votează? Care este pulsul în acest moment?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Este o situație foarte pozitivă. Eu am fost la vot acum o jumătate de oră. Vă dau niște date ca să aveți o idee despre ceea ce se întâmplă. Data trecută, în tot procesul electoral la Prato, au fost în jur de 900 de votanți, acum, deja am trecut de 1230. Deci, se merge în continuare; chiar în timp ce eu am fost, erau vreo 20-30 de persoane afară. Sunt fericit pentru că apelul pe care l-am văzut la nivel național în Italia, prin mass-media din Italia, dar și prin presa românească de aici și cea din țară, a fost ascultat și cred că ați văzut cu toții că diaspora se mobilizează în număr mare. Ne mândrim, pentru că, pentru mult timp, s-a vorbit de faptul că nouă, celor care trăim aici, în afara granițelor țării, nu ne pasă de România. Nu e adevărat!



În afară de faptul că trimitem în fiecare an miliarde de euro - în ultimul an, 6 miliarde de euro - înspre România, ne pasă. Nu ne-am uitat limba, nu ne-am uitat neamul și nu ne-am uitat țara noastră și sperăm, cu această ocazie, că o vom demonstra prin implicarea civică și prin participarea la vot. (...)



În momentul de față, organizarea, aici, în Italia, este foarte bună. Au fost câteva probleme tehnice, dar din partea sistemului central. Toate s-au rezolvat, din ceea ce știm în acest moment. Observăm că lumea vine în număr mare și asta este un lucru extraordinar de frumos”, a spus Claudiu Stănășel.

„Sunt 1,4 milioane de voturi în diaspora, în acest moment. Cât ar putea să fie în final?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Eu cred că vom reuși să trecem de un milion și jumătate, s-ar putea și mai mult. Vă pot spune că în Italia este acest obicei: majoritatea se duc duminică după-amiază, chiar dacă sunt trei zile. Asta este obișnuința. (...) Este o mobilizare record și, indiferent de cine va fi alesul, eu cred că s-a dat un mesaj important”, a spus Claudiu Stănășel.

Diaspora, mai bine reprezentată în Parlament

Acesta a criticat reprezentarea redusă a diasporei în Parlamentul României, în ciuda numărului mare de voturi, și a cerut reformarea sistemului electoral pentru o mai bună reprezentativitate. De asemenea, a atras atenția asupra lipsei de aplicare a legilor și a dezechilibrelor în distribuția parlamentarilor între județele din țară și diaspora.

„Poate ar trebui regândit sistemul electoral, ar trebui reformat astfel încât să fie mai bine reprezentată diaspora. Iată, 1,4 milioane de oameni au votat deja și senatori nu sunt, deputați de diaspora sunt 5 sau 6”, a spus Val Vâlcu.

„Eu cred că întreaga clasă politică din România trebuie să ne spună datele reale ale celor care trăiesc în România, datele reale ale celor care trăiesc în străinătate, pentru că, prin acest simplu fapt, deja, bazându-ne pe legea actuală și respectând această lege — ceea ce nu se face în acest moment — imediat numărul și distribuția acestor parlamentari s-ar schimba.



Problema e că la noi în țară se fac legi, dar nu prea se aplică ca la carte, cum ar trebui să fie aplicate. Am speranța că aceasta va fi ocazia în care ne vom schimba mentalitatea și se va respecta acest lucru, se va respecta legea actuală, se va respecta ceea ce este realitate, pentru că știți foarte bine: sunt județe întregi care nu mai sunt atât de populate cum erau, nu mai există acest nivel de reprezentativitate.

Se vorbește mult de reprezentativitate. Care este reprezentativitatea când există județe în România care au un număr de parlamentari prea mare, iar diaspora are doar un număr minim de parlamentari, care, cât ar fi ei de buni, le-ar trebui zece vieți doar ca să viziteze principalele zone din străinătate. Nu vă mai spun că ar trebui să și facă ceva în acei ani, pentru că am ascultat mii de promisiuni în ultimii ani, dar am văzut puține fapte, zero viziuni clare pentru românii din afară, zero strategii politice.



Acest mesaj pe care încercăm să-l dăm prin prezența la vot - nu prin alegere, ci prin prezență la vot - este faptul că încă avem speranța și încrederea că România se va trezi și își va da seama că noi suntem români, ținem la România și vrem să avem instrumentele prin care să putem ajuta țara noastră, chiar de aici, de unde trăim. Nu toți trebuie să se întoarcă acasă. Nu se vor întoarce toți românii din diaspora acasă. Asta este adevărul principal, un adevăr pe care puțini au curajul să-l spună și pentru acest adevăr ar trebui să fie puse în program politici clare, strategii politice prin care noi, care suntem adevărații ambasadori ai României în străinătate, să fim acel plus de valoare pentru România - sau măcar asta este speranța mea și a multora care, în aceste ore și în aceste zile, s-au dus la vot și se duc în continuare”, a spus Claudiu Stănășel la DC News.

