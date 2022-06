Anamaria Prodan, declarații surprinzătoare despre relația cu Reghecampf: Comunic non-stop cu Laurențiu

"Trebuie să își asume trecutul acestei fete, în țară, în străinătate. Asta este! Am încercat să îl fac să înțeleagă ca nu are cum să repare, va fi urmărit o viață de imaginea ei. El știe unde este astăzi, fără Anamaria Prodan, cu o domnișoară cunoscută prin oraș. Mi-aș dori să fie fericit, cred că asta e cel mai important. Ce avem de reglat, o să reglăm noi între noi.”, a spus Anamaria Prodan, în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, scrie click.ro.

"Să fie fericit, dar cred că e doar o iluzie optică"

"Bebe nu vrea să îl vadă. Cum ar fi să îl vedeți lângă Corina Caciuc? Băiatul știe tot, suferă. Nu mai putem face nimic. Mie îmi pare foarte rău, lăsând la o parte pedeapsa pe care i-am aplicat-o când am dezvăluit cât rău a făcut. Este problema lui. Eu, fetele și Laur Junior trăim frumos. Mesajele lui Laurențiu Junior sunt dure pentru că este mare și are orgoliu. Laur a fost un bărbat foarte mândru. (..) Să fie fericit, dar cred că e doar o iluzie optică și, la cum îl știu eu, și îl știu foarte bine, suferă tare în el (Laurențiu Reghecampf n.r). La fel suferim și noi, am construit ceva împreună și nu o să îmi explic niciodată de ce s-a întâmplat asta.”, i-a mai spus Anamaria Prodan lui Cristi Brancu.

"Eu cu Laurențiu comunic non stop"

"Eu cu Laurențiu comunic non stop. Vorbim despre orice, ce probleme am, ce nevoie are Bebe, ce s-a scris. Pe copil nimeni nu îl poate obliga. Dacă el nu vrea să meargă la tatăl lui... Sunt alegerile copiilor mei, le respect, vorbim frumos despre Laur și ne gândim cum s-a ajuns aici. Până închid ochii, o să rezolv puzzle-ul ăsta: cum a ajuns fetița asta (Corina Caciuc n.r) atât de aproape de noi? (..) Laurențiu a fost doar o pradă ușoară.”, a mai spus impresara.

Anamaria Prodan, după declarațiile lui Reghe despre căsnicia lor

La sfârșitul lunii mai, Anamaria Prodan reacționa după ce Luarențiu Reghecampf a vorbit despre căsnicia lor în emisiunea "40 de întrebări" prezentată de Denise Rifai.

"Cel mai bine era să pun eu capăt atunci"

"Ați mai fi divorțat dacă nu exista episodul cu Alexa?", l-a întrebat Denise Rifai pe Laurențiu Reghecampf.

"Nu, pentru că nu știam și niciodată nu m-a interesat să controlez ce făcea Anamaria. Întotdeauna merg pe premisa ca am încredere în omul de lângă mine, așa cum și cel de lângă mine are încredere. Apar discuții mai ales atunci când ești persoană publică. Momentul când s-a întâmplat acel episod, eu am avut o discuție cu Anamaria, eu fiind atunci în Dubai cu ambii băieți. Nu am putut să-i spun lui Bebe. Bineînțeles, Bebe vedea tot ce se întâmplă, pentru că aveam toate canalele românești în living. Și am luat eu acea decizie, am încercat să trec peste acest moment, dar nu am putut. Îmi pare rău că i-am dat ei anumite speranțe, dar cred că cel mai bine era să pun eu capăt atunci", a spus Reghe la Kanal D.

Întrebat "cine a înșelat primul?", antrenorul a declarat că "este greu de spus. Așa cum am spus mai devreme, niciodată nu m-am gândit că Anamaria Prodan mă înșală. Și nici acum nu pot să spun 100% că m-a înșelat, pentru că eu nu am prins-o. Doar am văzut acel gest, care nu a părut un gest de ceartă, mi s-a părut clar că este un gest între doi oameni care au ceva unul cu celălalt. Nu am urmărit acest lucru, nu am urmărit persoana de lângă mine".

"Se cațără pe spatele meu"

"Nu vreau sa comentez, căci nu am văzut emisiunea și nu mă interesează ce zice Reghe. Se cațără pe spatele meu și pe numele meu. Altfel despre ce să vorbească? Antrenor de fotbal la toate emisiunile mondene. (n.r. râde) Înțelegeți cum a ajuns? Ședințe foto copy paste. Emisiuni mondene. Poate că din banii aia trăiește. De la TV”, a declarat, pentru VIVA!, Anamaria Prodan.

"Am hotărât cu familia să-l ignorăm"

"Am hotărât cu familia să-l ignorăm. Când o să-și revină, o să ne mândrim cu el din nou. Asta îi și dorim! Să se ridice și să-și facă ordine în viață și să-și recapete demnitatea! Eu mă pregătesc pentru turneul național EU SUNT VOI'. Îmi e dor să vorbesc, să fiu liberă, să ajut pe toată lumea să înțeleagă esența vieții, să aibă demnitate, mândrie. Să înțeleagă că orice se poate face pe lumea asta, dar numai cu capul sus și cu demnitate!', a declarat Anamaria Prodan.

De asemenea, după ce Reghecampf a spus că "nu mi-am dorit niciodată ce îşi dorea Anamaria", impresara a reacţionat ferm.

”Ce își dorea el? Păi habar nu are ce-și dorea, cred (râde, n red.). Eu mi-ai dorit să fie numărul 1. L-am făcut. Azi, când nu mai are busolă, căci eu și copiii am fost busola lui, își dorește copii cu oricine… Cu noi era ordine și disciplină, la noi nu exista copii în afara căsătoriei. Pentru noi, lumea pe care presa a zugrăvit-o și în care Reghe trăiește azi nu există. Nu mă interesează să vadă copiii mei așa ceva”, a declarat Anamaria Prodan pentru Fanatik.

