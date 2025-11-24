€ 5.0871
Data actualizării: 21:24 24 Noi 2025 | Data publicării: 21:23 24 Noi 2025

”Am tranzitat de multe ori Bulgaria, dar niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva”. Ce a pățit un român, duminică seară, în trafic
Autor: Irina Constantin

Șicanare în trafic în Bulgaria/ foto Forum Bulgaria Șicanare în trafic în Bulgaria/ foto Forum Bulgaria
 

Un român a povestit experiența șocantă trăită în trafic, în Bulgaria, unde a fost șicanat de un grup de cetățeni aparent bulgari, ce au făcut tot posibilul să-l oprească.

”Vreau să va povestesc o întâmplare ce s-a petrecut în dată de 23.11.2025, ora 21:30. Tranzitam Bulgaria spre România, iar la ieșirea din Ezereț am fost agasat de o mășină în trafic, un BMW cu nr TX 0152TA în care erau 3 indivizi.

După ce i-am depășit, au venit foarte aproape în spatele meu, după care m-au depășit și mi-au pus avariile și frână, făcându-mi semn să opresc. Văzând că nu opresc, i-am depășit de nenumărate ori, ei tot încearcă să facă tot posibilul să opresc, au început să arunce cu sticle și gunoaie în mașină. Deși mergând cu viteză foarte mare, și tot depășindu-i, făceau tot posibil să meargă în fața mea.

”Mă gândesc că pe mine m-au văzut singur în mașină”

Când pasagerul din spate a ieșit pe geam, m-am dat foarte aproape de mașina lor, atunci au pus frână și au lăsat-o mai moale.

M-au urmărit până aproape de punctul de frontieră de Vama Veche.

În fața mea, mai era o mașină de România, dar mă gândesc că pe mine m-au văzut singur în mașină și de asta au încercat acest lucru.

Am transmis acest lucru și vameșilor bulgari, care au plecat în căutarea lor. Am tranzitat de multe ori Bulgaria, dar niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva. Aveți grijă și drumuri bune” a scris românul pe grupul ”Forum Bulgaria”. 

Nu este clar dacă vorbim despre o șicanare în trafic a unor teribiliști sau de o încercare de jaf, așa cum s-a zvonit ani la rând despre drumurile din Bulgaria. 

Citește și: Ce au pățit românii noaptea, în Bulgaria, pe drumul spre Grecia. Se spunea că sunt legende, dar realitatea bate orice zvon 

