"Am fost un mare consumator de păcănele". Cornel Palade, momentul care i-a schimbat viața: "Am văzut că vine spre mine un râu de lumină"

Întrebat, în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", câți bani a pierdut la păcănele, Cornel Palade a recunoscut cu sinceritate: "Nu i-am socotit niciodată. La mine contează banii care sunt în buzunar, nu socotesc niciodată banii pe care trebuie să îi primesc, nici pe cei care au plecat de la mine… Mizez pe ceea ce am în buzunar. Sigur, am fost un mare consumator de păcănele, dar într-o zi m-a luminat Dumnezeu…”, a spus acesta.

"Am văzut că vine spre mine un râu de lumină"

Însă, într-o zi, viața lui Cornel Palade s-a schimbat total.

"Ieșeam într-o seară de la pacanele - piedusem toți banii, eram supărat, mu aveam foarte mulți, nu aveam Bingo pe vremea aia, abia venisem în București - și am început să mă cert… M-am așezat pe un morcov de beton, de e pus pe marginea trotuarului. Stăteam și vorbeam cu mine. Și vorbeam cu Dumnezeu... Țin minte că am și plâns. M-am rugat. Și s-a întâmplat un lucru extraordinar. (…) Am văzut că vine înspre mine un râu de lumină… Ieșeau oamenii de la Înviere, cu lumânările, luaseră lumina de la Dumnezeu și veneau spre mine. Din acel moment, viața mea s-a schimbat total. A fost extraordinar”, a povestit Cornel Palade la "40 de întrebări cu Denise Rifai".

