Alocațiile plătite pentru ajutorul familiei au depăşit pragul de 22 milioane de lei

Alocațiile pentru susținerea familiei, plătite în luna octombrie 2022, au totalizat peste 22,43 milioane de lei. Suma medie pe beneficiar a fost de 179,09 lei, potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), consultate de Agerpres,

22,4 milioane de lei pentru alocațiile din octombrie

Alocaţiile plătite în septembrie pentru susţinerea familiei au fost de 21,597 milioane de lei, iar suma medie pe beneficiar de 178,29 lei.

Datele ANPIS au scos în evidență faptul că în luna octombrie 2022, erau înregistraţi 125.247 de beneficiari ai acestui acestui tip de ajutor social, în creştere faţă de cei 121.139 beneficiari plătiţi în septembrie. Cei mai mulţi fiind au fost în judeţele Bacău – 7.650, Suceava – 7.336, Iaşi – 6.472 şi Vaslui – 6.347. Cei mai puțini beneficiari erau în București, în număr de 203 și în județele Ilfov, în număr de 689. Acestea sunt urmate de Timiș (886) și Tulcea (976).

Potrivit datelor transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), cea mai mare valoare a sumei medii plătite (drepturi curente) a fost înregistrată în judeţele Timiş – 213,8 lei, Braşov – 213,2 lei, Ilfov – 200,67 lei şi Bihor – 197,15 lei.

Beneficiul a fost instituit de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi se adresează familiilor care au în îngrijire copii şi realizează venituri mai mici decât pragul stabilit de lege.

2000 de euro, bonus de la stat pentru familiile cu copii din... Austria

Un bonus de 2000 de euro pentru familiile cu copii a fost prevăzut în reforma fiscală eco-socială din Austria. Familiile cu copii sunt puternic afectate de inflația continuă din ţară.

Începând cu luna ianuarie a anului viitor, familiile austriece au dreptul la o reducere suplimentară împotriva inflației. Prin creșterea alocaţiei familiale, a primei de familie și a deducerii pentru copii, aceste familii vor beneficia de până la 625 de euro în plus pe an pentru fiecare copil. Bonusul familial a fost, multă vreme, 1500 de euro pe an pentru copiii de până la 18 ani. Ulterior, acesta a fost majorat la 1.750 de euro anual pe copil, iar după ultima majorare a ajuns la 2.000 de euro.

În ce-i priveşte pe copiii care au depăşit 18 ani, aceştia vor primi un bonus de 600 de euro de la stat, după ce acesta a fost majorat de la 575 de euro. Un copil cu vârsta de 10 ani sau mai mare va primi cu 7,41 euro mai mult pe lună începând din ianuarie 2023. Şi deducerea pentru copii va fi majorată cu 3,06 euro. În momentul de faţă, deducerea este de 58,40 euro urmând să ajungă la 61,46 euro din 2023. Aceasta va fi transferată împreună cu alocația familială. Suma majorată rezultă din valorificarea prestațiilor sociale.

Aceste majorări – în special prima de familie, alocația familială și deducerea pentru copii – duc la un plus anual de aproximativ 625 de euro pentru un copil în vârstă de 10 ani.

