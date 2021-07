Alina Culcea, AMGEN: Preocupare majoră! Ne dorim acest lucru și pentru România. Cum pot fi evitate decesele de CANCER

Alina Culcea, director general AMGEN, s-a aflat astăzi în direct la DC News și DC News TV în cadrul dezbaterii ”HEALTH ROMÂNIA 2021: Provocări pentru sistemul sanitar românesc”. Aceasta a vorbit despre cum pot fi evitate decesele de cancer, despre provocările din sistemul de sănătate odată cu debutul pandemiei de COVID-19, dar și despre victimele colaterale ale acesteia.

"Am traversat cu toții în ultimele 15-16 luni un mediu de sănătate, economic, politic imprevizibil. Am observat tensiuni în sistemele medicale care cu adevărat, se luptă să gestioneze prevalența tot mai mare a bolilor cronice și mai ales bugetele restrictive pe care le avem. Este și cazul României, o țară în care am văzut statistici îngrijorătoare privind accesul pacienților cronici la îngrijire în această perioadă. Așa cum am identificat cu toții, pacienții ajung la medic în stadii tot mai avansate ale bolii, ceea ce înseamnă calitate mai scăzută a vieții, speranță de viață mai scăzută și din păcate toate acestea se traduc în costuri pentru sistem.

Cancerul produce 9 milioane de decese pe an

Cu siguranță impactul COVID, m-am uitat un pic pe statistici, la nivelul OMS, cred că în martie anul acesta, erau publicate undeva la 2,6 milioane de decese cauzate de COVID, însă din datele pe care noi le avem, dacă comparăm cu bolile cardio-vasculare, unde sunt aproximativ 17 milioane de decese anual sau cancerul care din păcate produce aproximativ 9 milioane de decese pe an, iată de ce preocuparea pentru pacienții cronici trebuie să fie întotdeauna primordială. Am să salut inițiativa Casei (CNAS) de a introduce un pachet de prevenție la persoanele de peste 40 de ani. Este, cred eu, o inițiativă foarte bună și este foarte important cum va fi pus în practică acest pachet deoarece trebuie să creăm căi flexibile de îngrijire a pacienților, probabil și cu ajutorul HEALTH și am văzut că recent a mai fost o măsură a casei pe care din nou o salut. Cred că această izolare generată de pandemie a necesitat crearea unei îngrijiri speciale a pacienților, cu digitalizare accelerată și bineînțeles utilizarea telemedicinei, deci consultul la distanță va fi din ce în ce mai necesar pentru pacienții care din păcate sunt în izolare." a declarat Alina Culcea în cadrul dezbaterii de la DC NEWS.

"Ne dorim acest lucru și pentru România"

Alina Culcea susține că este necesară o regândire a modului în care este creat traseul pacienților de cancer și al căilor de îngrijire în cazul acestora:

"Este necesară o regândire a modului în care dezvoltăm întreg traseul pacienților, toate căile de îngrijire. Cred că aici este preocuparea majoră pe care societatea românească ar trebui să o aibă în perioada următoare. Faptul că vin cu experiența unei companii farmaceutice americane cu prezență în România, prezență europeană, vă pot spune că din punctul nostru de vedere pot veni cu câteva exemple foarte practice pe 3 dintre patologiile în care noi ne-am implicat. Bineînțeles, avem tratamente în aceste patologii și suntem implicați activ în lupta împotriva acestor boli. În Europa, în compania AMGEN, sunt peste 100 de parteneriate pe care noi le avem, fie cu autorități, fie cu asociații de pacienți, spitale, medii profesionale. Ne dorim acest lucru și pentru România. Ne dorim o legislație care să favorizeze din ce în ce mai mult aceste parteneriate.

Cancerul colorectal, soluții

Aș vrea să ofer câteva soluții de prevenție, de tratament pentru 3 dintre patologii. Una dintre ele este cancerul de colorectal, care din păcate reprezintă o cauză foarte importantă de morbiditate, de mortalitate. Aici detecția precoce crește substanțial șansele de tratament și de supraviețuire pentru că cred că peste o treime dintre decesele de cancer ar putea fi evitate printr-un program riguros de screening. (...) Mai avem aici o potențială soluție. Această patologie poate fi tratată eficient și dacă testarea pentru acea genă este făcută la timp și corect pentru a identifica terapia cea mai potrivită. (...) salut planul național de cancer și abia aștept să îl văd pus în practică.", a mai precizat Alina Culcea.

Soluțiile oferite de Alina Culcea pentru alte două tipuri de cancer, le poți descoperi în video-ul de mai jos: