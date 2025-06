Alexandru Rafila, la 1.300 de  zile la Ministerul Sănătății: Lucrări de construcție în 13 spitale finanțate prin PNRR, cu un  grad de execuție, între 15-90% 

El a subliniat că reducerea de buget de peste 700 de milioane de euro din 2023 nu are legătură cu activitatea Ministerului Sănătății, fiind vorba despre o diminuare globală a fondurilor pentru granturi alocate României. Decizia a fost luată în contextul în care Comisia Europeană a constatat o creștere a PIB mai mare decât cea estimată în momentul construcției PNRR.



'În primul rând, niciun ban nu a fost pierdut. Reducerea de buget a PNRR cu 700 de milioane de euro a fost ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene de a reduce cu peste 2 miliarde de euro întregul buget din PNRR din granturi, pentru că am avut un PIB mai mare decât cel estimat și ni s-au cuvenit mai puțini bani decât trebuia să avem. Noi am reușit să semnăm 24 din cele 27 de contracte de finanțare ale obiectivelor din PNRR, deci 24 de spitale. Situația în momentul de față este că în 13 se construiește, gradul de execuție a acestor proiecte este între 15 și 90%', a precizat Rafila, care a prezentat un bilanț al activității de la preluarea mandatului în cadul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București.



El a menționat că 11 beneficiari au renunțat la finanțarea din PNRR din diverse motive: nefinalizarea procedurilor de achiziție sau schimbarea semnificativă a indicatorilor tehnico-economici. De asemenea, există angajamente asumate contractual de către beneficiari pentru finalizarea, până la data limită de 31 august 2026, a unui număr de 15 - 19 obiective, se arată într-un material realizat de Ministerul Sănătății.



Rafila a precizat că au fost finalizate procedurile de reabilitare și dotare pentru peste 2.500 de cabinete de medicină de familie. Au fost finalizate 31 dintre cele 69 de ambulatorii de specialitate noi, dar și centre comunitare integrate și centre de planning familial.



'Reducerea riscului de infecții nosocomiale nu a fost așa, o glumă, a fost un proiect foarte mare, care a inclus nu 25, cum era inițial programat, ci 119 spitale din România. S-au făcut reamenajări și dotări de foarte bun nivel în toate aceste spitale. Și cred că este un lucru important. Plus unitățile de terapie intensivă pediatrică', a menționat el.



Conform documentului realizat de minister, în ceea ce privește reformele incluse în PNRR - Componenta 12, în perioada 2022 - 2025, din totalul de 15 jaloane, opt au fost implementate și aprobate de Comisia Europeană, iar șapte sunt în curs de implementare, demersurile tehnice necesare fiind deja realizate.



'Îndeplinirea jaloanelor aferente Cererii de plată nr. 4 se află în grafic, cu anumite obiective realizate chiar înaintea termenelor stabilite, ceea ce permite depunerea cererii conform calendarului agreat', se susține în document, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News