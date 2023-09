Update. Alertă de explozie la o stație GPL din București, care a fost închisă în urmă cu trei zile 

Update ora 19:44. Reprezentanții ISU București au oferit primele informații de la fața locului.

"Am ajuns la locul intervenției. Am făcut un dispozitiv de perdea de apă peste stația GPL, după care împreună cu reprezentantul operatorului economic s-a montat urgent o supapă de siguranță, iar acum nu mai sunt scăpări în atmosferă. Am evacuat inclusiv o sală de sport din apropiere, unde se disputa un meci de handbal. De asemenea, am evacuat 50 de persoane din zonă. Am ajuns în timp util și au fost luate măsurile necesare. Am reușit să rezolvăm problema," a declarat col. Alexandru Precup, inspector-șef ISU București.

Update ora 19:31. Conform ultimelor informații, 50 de oameni au fost evacuați pe o rază de 100 de metri. Acum se face transferul gazului din rezervor, iar situația este sub observație.

Update ora 19:30. S-a reușit montarea unui robinet de siguranță, peste robinetul inițial al stației GPL.

Update ora 19:24. Zona a fost izolată și a fost stabilit un perimetru de siguranță de 100 de metri. Au fost trimiși jandarmi la fața locului care nu permit curioșilor să încalce perimetrul de siguranță.

Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat în zona Vitan-Bârzești, pe strada Energeticienilor, acolo unde ar exista scurgeri de gaze de la o stație GPL.

Există informații care au confirmat că în urmă cu 3-4 zile au fost făcute mai multe controale la această stație GPL și s-a pus sigiliu pe rezervorul GPL.

Prefectul Capitalei spune că stația GPL a fost închisă pentru că aceasta nu mai respecta distanța regulamentară din schițele inițiale ale amplasamentului. Problema ar fi fost la o supapă de "prea plin" care scăpa gaze.

"În urmă cu cinci minute, pericolul a fost neutralizat. A ajuns acolo proprietarul stației împreună cu cei de la ISU. Se asteaptă o firmă specializată pentru a transvaza tot gazul din acel rezervor. Stația a fost închisă de ISCIR în urmă cu trei zile. Nu a fost închisă pentru probleme tehnice, ci pentru că nu mai respecta distanțele regulamentare din schița inițială a amplasamentului. Prima grijă a fost să neutralizăm pericolul. Informațiile le am de la ISU București-Ilfov", a declarat Rareș Hopincă, prefectul Capitalei.

Zona a fost închisă pe o lungime limitată. Pe primele imagini se putea observa cum autoturismele încă circulau. De asemenea, se puteau vedea si oameni în zonă, care asistau la ce se întâmplă.

