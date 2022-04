ALARMA ONU pentru Alimentație și Agricultură: efectul crizei alimentare care amenință să copleșească planeta

Cerealele, uleiurile vegetale și alte alimente de bază și-au văzut prețurile crescând în ultimele luni, pentru a exploda vertiginos după izbucnirea războiului din Ucraina.

FAO – Organizația ONU pentru Alimentație și Agricultură – a anunțat că prețurile produselor alimentare au atins în martie cele mai ridicate niveluri înregistrate vreodată (+ 12,6% față de februarie 2022 și +33, 6% față de martie 2021).

World food commodity prices reached their highest levels ever in March, as war in #Ukraine spreads shocks through markets.



The @FAO Food Price Index averaged 159.3 points in March, up 12.6% from Feb 2022 and was 33.6% higher than in March 2021.



