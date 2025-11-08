Al doilea cel mai mare producător de creveți din lume, în pericol după taxele impuse de Trump

India, al doilea cel mai mare producător de creveți din lume, se află în pericol din cauza celor mai recente taxe impuse de administrația Trump. Industria indiană depinde majoritar de exporturi, iar aproximativ 48% din creveții congelați vânduți global ajung în Statele Unite, notează aljazeera.

Exporturile de creveți din India au atins 5 miliarde de dolari în anul financiar încheiat în martie 2025, țara concentrându-se în principal pe două varietăți: creveți tigru negru și vannamei alb (Litopenaeus vannamei).

Taxele aplicate de SUA au provocat o scădere a prețului creveților de la 300 de rupii/kg (aprox. 3,15 de euro) la 230 de rupii/kg (aprox. 2,42 de euro), în condițiile în care costurile de producție sunt de 275 de rupii/kg (aprox. 2,89 de euro), ceea ce duce la pierderi pentru fermieri.

Îngrijorări în rândul fermierilor indieni

Buddhadeb Pradhan, fermier din Nandigram, Bengalul de Vest, și-a asumat un risc major cultivând un al doilea ciclu de creveți la câteva săptămâni după recoltarea primului. El a explicat că a făcut acest lucru pentru a obține bani rapid, deși riscul de apariție a bolilor este ridicat: „Scăderea prețului creveților mă stresează, pentru că nu știu dacă voi putea recupera investiția de 300.000 de rupii (aprox. 3.170 de euro)”, a spus el.

Nardu Das, un alt fermier de 40 de ani din Nandigram, a avertizat că fermierii riscă pierderi semnificative sau chiar faliment dacă piața nu se stabilizează și prețurile nu cresc. Cultivarea creveților implică mari costuri, spune el, inclusiv pentru energie, chiria terenului și furaje, iar apariția bolilor sau scăderea prețurilor îi poate împinge pe fermieri la limita sărăciei.

SUA reprezintă o destinație preferată pentru exportatori, datorită accesului facil, perspectivelor de creștere și marjelor mai mari de profit, spune Rahul Guha, director senior la Crisil Ratings, agenție de evaluare financiară și consultanță din India. Creșterea taxelor va descuraja fermierii să mai investească în cultura creveților, care implică deja costuri inițiale pentru chiria terenului, semințe și furaje, mai spune el.

IPR Mohan Raju, președintele Federației Fermierilor de Creveți din India, a spus că ar trebui folosiți creveți locali pentru a produce puiet sănătos, adaptat condițiilor din India. Astfel, fermele ar evita bolile și pierderile care pot apărea atunci când puietul provine de la creveți importați din SUA.

Creveții indieni, sub presiunea taxelor și a competiției din America Latină

Tarifele americane afectează serios unitățile de reproducție a creveților, multe oprind producția, spune Ravid Kumar Yellanki, președintele Asociației Naționale a Fermelor de Reproducție a Creveților din India. În ultimele patru luni, s-au pierdut 7-8 miliarde de puiet, având în vedere că durata lor de viață este de doar 3-4 zile.

India se confruntă și cu Ecuador, principalul competitor, care exportă creveți vannamei de calitate mai bună, la prețuri mai mici și cu tarife de doar 15%, câștigând constant teren pe piața americană. În primele nouă luni ale anului 2025, Ecuador a exportat către SUA peste 1 milion de tone de creveți, în valoare de 5,51 miliarde de dolari, cu o creștere de 23% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Sharma, expert în acvacultură, consideră că taxele vor forța exportatorii indieni să concureze între ei pentru piețe alternative și recomandă ca firmele să se concentreze pe piața internă indiană, care are un potențial foarte mare, dar este aproape complet neexploatată de exportatori.