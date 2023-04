Ajuns acasă din arest, Andrew Tate a revenit în forță pe Twitter. Influencerul își expune „greutățile” din închisoare: „De anul trecut am fost închis 24 de ore din 24”

„De anul trecut am fost închis 24 de ore din 24. Fără timp în curte. O celulă de 3 metri pătrați, cu zero electronice sau contact exterior. Claritate absolută a minții. Gânduri reale. Planuri reale. Durere intensă. O oră acasă și nu mai suport telefonul. Unele obiceiuri mor greu. Trebuie să-l învingem pe Shaytan (Satana)”.

Since last year ive been in 24 hour lockdown. No yard time.



Pacing a 3metre cell with zero electronics or outside contact. Absolute clarity of mind. Real thoughts. Real plans.



Vivid pain.



One hour home and I cant stand my phone.



Some habits die hard.



We must defeat Shaytan. pic.twitter.com/Q6TBK5KTqU