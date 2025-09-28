”Aia e țara care nu a fost niciodată în recesiune”. În România, ”nu avem curaj, toți liderii sunt la mâna primarilor”

”Toate partidele, toți conducătorii, toți liderii de partid sunt la mâna primarilor. Chipurile sunt aducători de voturi, dar și primarul e parșiv. El trage doar în campania lui, să se realeagă. S-a văzut și anul trecut. Odată ce s-au văzut cu sacii în căruță, nu a mai tras pentru partid, nu a mai tras pentru președinți, i-a lăsat cu ochii în soare, deși toți președinți au aruncat cu zeci de miliarde de euro în administrația publică locală. Nu putem accepta dezmățul ăsta pe banul public, câtă vreme avem aproape 500 de comune cu sub 1.500 de locuitori, câtă vreme avem peste 40 de municipii și orașe sub 5.000 de locuitori.

Nu mai putem avea 3200 de UAT-uri. Asta nu înseamnă că împușcăm pe nimeni, dacă venim cu o reformă a administrației, prin comasare. Două, trei, patru comune, care sunt limitrofe, ar trebui unite într-o singură entitate.

Succesul Poloniei - și am dat exemplul acesta dintotdeauna, chiar și-n criza din 2008 - 2009, tocmai în asta a constat, că-n `98 - `99, și-a asumat reforma radicală a administrației locale. O țară cu 100.000 de km mai mare decât România și cu 20 de milioane de locuitori mai mare avea, în 1999, 4716 UAT-uri. După reforma administrativă, a ajuns la 1.600. Aia e țara care nu a fost niciodată în recesiune, după momentul reformei administrației. Și noi nu avem curaj, pentru că sunt primari aducători de voturi, e armata de consilieri, secretare, lipitori de afișe care trebuie încadrată și ea, ca să te revanșezi, ca partid. Avem sute de mii de oameni care nu fac nimic prin primării, plimbă hârtii” este aspectul subliniat de Remus Borza, în interviul acordat DCNews.

Ulterior interviului, s-a aflat în spațiul public că reforma administrației locale ar urma să fie în Pachetul 3 de măsuri, al Guvernului Bolojan. ”În afară de Bolojan, nimeni nu vrea reformă. Când spun nimeni, înseamnă nimeni în țara asta. Probabil și Bolojan va pleca acasă. Va pleca fie printr-o decizie proastă a CCR, fie din cauza neînțelegerilor din coaliție” spune salvatorul Hidroelectriva. El avertizează că riscăm incapacitatea de plată în lipsa reformei administrativ teritoriale.