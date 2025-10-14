Adolescent, trimis în judecată după ce a omorât un copil de 12 ani

Un adolescent de 16 ani din județul Arad va fi judecat pentru lovituri cauzatoare de moarte, după ce un conflict minor între el și un copil de 12 ani s-a încheiat tragic.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, tânărul, aflat în prezent în arest la domiciliu, a fost trimis în judecată în urma incidentului petrecut în comuna Vinga, în seara de 21 august.

Copilul de 12 ani a fost transportat de urgență la spital

Anchetatorii arată că între cei doi copii a izbucnit o ceartă în parcul central al localității, care a degenerat rapid într-o confruntare fizică.

"În timp ce se afla în parcul central din comuna Vinga, în urma unei discuţii în contradictoriu cu victima RSA, minor în vârstă de 12 ani, urmată de o agresiune din partea victimei care l-a înjurat şi l-a lovit cu palmele peste cap în mod repetat pe inculpat, inculpatul l-a lovit o singură dată cu pumnul în zona capului pe minorul RSA, însă în urma loviturii primite, acesta a suferit un traumatism cranio-cerebral acut cu fractură temporo-parietală stângă şi de mastoidă stângă, contuzie, hemoragie cerebrală şi de trunchi cerebral difuze, hemoragie subarahnoidiană cu inundare teraventriculară, cu stop cardiorespirator-resuscitat şi instalarea comei cerebrale grad IV", se precizează în comunicatul Parchetului.

Copilul de 12 ani a fost transportat de urgență la spital, unde a rămas internat în stare critică timp de aproape două săptămâni. În ciuda eforturilor medicilor, pe 3 septembrie, băiatul a decedat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, conform Agerpres.