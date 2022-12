Aderarea la Schengen, ratată. Chirieac: De ce toată lumea a crezut că România va fi acceptată

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost invitat la Antena 3 CNN, la emisiunea News Hour with CNN, moderată de Ana-Maria Roman, unde a comentat ultimele evenimente sociale și politice cauzate de refuzul Austriei de a primi România în Spațiul Schengen:

„Existau discuții în Partidul Național Liberal că s-a creat o așteptare care n-ar fi trebuit creată, luând în considerare că nu exista certitudinea că România va primi acordul din partea tuturor statelor“, a punctat jurnalista Antena 3.

„Exista oportunitate! România a intrat și în NATO, și în Uniunea Europeană în momente în care s-a întâmplat câte ceva. 9/11 pentru NATO și Helsinki, în 1999, când Emil Constantinescu a participat la negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Acum era un moment din cauza agresiunii Rusiei din Ucraina. Noi am avut un comportament excepțional și toți ne-au spus că am fost absolut impecabili, și Statele Unite ale Americii, și Uniunea Europeană și era momentul să intrăm. S-a și luat avânt, lumea și-a smuls hainele, s-a legat cu lanțuri, dar nu și-a dat seama că, neavând politică externă de atâta timp, nu controlezi capital.

Cehia, care deține președinția rotativă, ne-a spus foarte clar că are ca obiectiv să bage România și Bulgaria în Spațiul Schengen. Am avut tot sprijinul, numai că, de șase luni, tot ceea ce înseamnă capitală Schengen trebuia pichetată de diplomația din România, de președintele Iohannis, care să aibă întâlniri cu șefii de stat sau de Guvern, și care trebuia să bată fierul pentru acest lucru. Nu s-a întâmplat așa!

Întâi a fost Olanda, după care am rămas cu ea ca-n gară, că, totuși, Olanda a votat împotrivă. Votul este unul singur și România și Bulgaria sunt la pachet. Nu pot fi desprinse, deoarece granița între cele două țări nu este securizată. Ulterior a încercat Suedia și am zis că am rezolvat, după care a venit Austria și acolo nu s-a mai rezolvat deloc. Atenție, eu, 8 ani, am trăit cu ideea că președintele Iohannis are un cuvânt de spus pe spațiul german, în Germania, Austria, Luxemburg și mă gândeam că și undeva prin țările nordice. Am zis: Domn’le, e de acolo! Nu a fost să fie!“, a precizat Bogdan Chirieac.

Chirieac: Nu este vina lui Emil Hurezeanu

„Apropo de președintele Klaus Iohannis. Într-un sondaj intern din Partidul Național Liberal se vorbea despre cine să-și asume răspunderea în urma acestui eșec al României. Tot astăzi, ambasadorul României la Viena a fost retras! Cum vi se par măsurile luate?“, a insistat Ana-Maria Roman.

„Nu este în niciun caz vina lui Emil Hurezeanu. Este un act diplomatic. Scăderea nivelului de reprezentare este ultima treaptă înainte de retragerea ambasadelor. Din punct de vedere diplomatic, Bogdan Aurescu a acționat corect. Mai departe, e minimum din ce se poate face.

Altminteri, a boicota firmele austriece, în ciuda furiei pe care o manifestăm acum, nu cred că este o soluție bună! Firmele alea austriece conduc la prosperitate în România, dau locuri de muncă, dar publicul nu poate fi oprit. Noroc cu guvernanții noștri, că dacă doamna ambasador a Austriei la București, excelența sa doamna Adelheid Folie, dorește să vadă un ministru din Guvernul României, acela nu se duce la ședința de guvern, doar ca să fie băgat în seamă de doamna ambasador. Din punctul ăsta de vedere sunt liniștit ca un lac japonez. Când o să zică doamna ambasador că vrea să-l vadă pe cutare, ăla lasă tot ca să se întâlnească cu domnia sa. Așa-i la noi, suntem o țară ospitalieră și politicoasă.

Să știți că mulți ambasadori ai României nu l-au văzut la față nici pe ministrul țării unde sunt acreditați. Emil Hurezeanu intra peste tot la Berlin, dar la Viena poate că nu a fost același lucru“, a conchis Bogdan Chirieac.

