Schengen. Iohannis, prima reacție după ce România a fost respinsă

„Lipsa consensului de astăzi în ceea ce privește aderarea României la Schengen, pe fondul opoziției Austriei, este profund nedreaptă pentru țara noastră și cetățenii români.

România merita să primească un vot favorabil. O confirmă datele solide, rezultatele misiunilor recente de evaluare ale statelor membre și instituțiilor europene. Un singur stat membru a ales să ignore aceste realități și să blocheze unanimitatea europeană, în mod inexplicabil și dificil de înțeles pentru întreaga Uniune Europeană. Atitudinea regretabilă și nejustificată a Austriei din cadrul reuniunii de astăzi riscă să afecteze unitatea și coeziunea europene, de care avem atât de multă nevoie mai ales în actualul context geopolitic.

România va continua să acționeze cu responsabilitate, hotărâre și bună credință în direcția consolidării securității interne a Uniunii Europene, așa cum a făcut-o și până acum.

Mulțumesc tuturor statelor membre și Comisiei Europene care, recunoscând meritele României în securizarea frontierei externe a UE și în consolidarea proiectului european, au susținut aderarea țării noastre. Sprijinul și solidaritatea exprimate azi au fost impresionante, reconfirmând aprecierea de care se bucură România în plan european.

Dragi români, România nu se oprește aici! Aderarea la Schengen este obiectivul nostru strategic și nu ne vom opri până nu îl vom atinge”, a transmis Klaus Iohannis.

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat joi că este „total ilogic" ca Bulgaria şi România să rămână în afara spaţiului Schengen în mijlocul unei crize de securitate europeană, referindu-se la invazia Rusiei în Ucraina, transmite EFE.



„Este extrem de ilogic, în condiţiile unei crize de securitate, economice şi sociale, să fie ţinute Bulgaria şi România în afara spaţiului Schengen, a spus Radev.



Preşedintele bulgar a reamintit că cei mai mari investitori din ţara sa sunt tocmai cele două state care s-au opus aderării Bulgariei la Schengen: Olanda şi Austria.



Şeful statului bulgar a vorbit despre acest subiect cu ocazia primirii, la Sofia, a omoloagei sale din Grecia, Katerina Sakellaropoulou.



Radev a regretat că veto-ul a venit într-un moment în care ţara sa îndeplinea toate criteriile tehnice, avea sprijinul Comisiei Europene şi al celorlalte guverne din UE.



Ca mesaj optimist, preşedintele bulgar şi-a exprimat speranţa că atât ţara sa, cât şi România vor putea adera la Schengen anul viitor.



Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a anunţat joi, la Bruxelles, după reuniunea miniştrilor de interne din UE, că România şi Bulgaria nu au reuşit să obţină sprijinul unanim necesar pentru a adera la spaţiul de liberă circulaţie a persoanelor şi bunurilor.

Premierul Nicolae Ciucă şi-a exprimat „profunda dezamăgire” faţă de „lipsa consensului” la nivelul Consiliului JAI de joi cu privire la aderarea României la Schengen şi a subliniat că votul Austriei este unul 'nejustificat'.



„În calitate de prim-ministru şi cetăţean român, doresc să încep prin a-mi exprima profunda dezamăgire faţă de lipsa consensului la nivelul Consiliului JAI de astăzi în ceea ce priveşte aderarea României la spaţiul Schengen. (...) Toate statele europene au fost de acord să deschidă românilor porţile Schengen ca o recunoaştere a pregătirii noastre, dar şi a eforturilor continue de ani de zile pentru protejarea graniţelor externe europene. Toate - cu o singură şi nejustificată excepţie: Austria. Unanimitatea nu a fost posibilă astăzi, în contextul în care un singur stat membru, Austria, a refuzat intrarea României. (...) Regretăm sincer şi nu înţelegem poziţia inflexibilă arătată de Austria", a declarat Nicolae Ciucă, joi, la Palatul Victoria.

El le-a mulţumit partenerilor din statele membre, Comisiei Europene, Parlamentului European, dar şi agenţiilor europene care au susţinut România „vocal, pe baze corecte, demonstrate prin argumente, fapte şi cifre solide şi care au insistat să găsim împreună soluţii".



„Toate statele europene au fost de acord să deschidă românilor porţile spaţiului Schengen ca o recunoaştere a pregătirii noastre, dar şi a eforturilor continue de ani de zile pentru protejarea graniţelor externe europene, toate cu o singură şi nejustificată excepţie - Austria. Unanimitatea nu a fost posibilă astăzi în contextul în care un singur stat membru - Austria - a refuzat aderarea României. Această decizie rămâne fundamentată pe alegaţii bazate pe cifre pe care România le-a probat clar ca fiind incorecte. Nu am folosit nici măcar estimări naţionale. Am folosit datele agenţiilor UE care trebuie să rămână baza atunci când luăm decizii europene", a adăugat premierul.



Ciucă a precizat că poziţia inflexibilă a Austriei este de neînţeles.



„Am recunoscut dificultăţile statelor membre care se află sub presiuni migratorii şi am acţionat întotdeauna solidar şi activ în a găsi soluţii în plan european. Numai împreună putem rezolva aceste probleme. Am avut propuneri concrete pentru partenerii noştri şi am lucrat intens cu Comisia Europeană să răspundem acestor preocupări. Regretăm şi sincer nu înţelegem poziţia inflexibilă arătată de Austria", a adăugat premierul.



Nicolae Ciucă a arătat că, mai mult ca oricând, în ultimul an, România a dovedit că este un veritabil actor în asigurarea securităţii europene.



„Etapele parcurse în acest proces relansat de aderare la spaţiul Schengen au reconfirmat că cetăţenii români şi europeni pot să aibă încredere în modul în care România protejează frontierele Uniunii şi asigură cooperarea poliţienească. Aşa cum am făcut în ultimii 15 ani, vom continua să protejăm frontierele noastre externe, care sunt şi frontierele UE, pentru că este vorba în egală măsură de securitatea României şi a românilor, dar şi a cetăţenilor europeni. Acest lucru a fost şi mai vizibil în acest context dificil generat de războiul de la graniţele noastre. România va continua să fie constructivă şi să lucreze pentru o veritabilă soluţie europeană", a spus el.



Prim-ministrul a subliniat că România va relua procesul de aderare la spaţiul Schengen.



„Aderarea României rămâne obiectivul naţional strategic pe care îl avem şi vom continua toate discuţiile şi negocierile pentru atingerea acestui obiectiv. (...) Decizia de astăzi, chiar dacă o regretăm, vă asigur că ne motivează să continuăm", a conchis premierul, mulţumind celor implicaţi în acest efort.

