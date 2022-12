Dan Negru: Nu austriecii sunt vinovați. Chiar zilele trecute m-a sunat Voiculescu să-mi propună o candidatură politică

Dan Negru a reacționat, într-o postare pe Facebook, după ce Austria a refuzat accesul României în Spațiul Schengen:

„Acolo unde fiecare dă vina pe celălalt, toată lumea e de vină. Așa e cu Schengen-ul!

Oricine face politică in România. Până și mie, un nepriceput, mi s-a propus sa candidez. Chiar zilele trecute m-a sunat domnul Dan Voiculescu să-mi propună o candidatură politică. În România, politica e o meserie pentru care n-ai nevoie de nicio pregătire.

Am primit multe oferte politice, de la multe partide, dar nimeni nu m-a întrebat vreodată dacă mă pricep, dacă am vreo calitate pentru meseria asta, dacă am vreun master in științe politice. N-am, sunt praf!

V-ați lăsa pe mâna unui doctor care n-a terminat medicina, ați accepta să vă opereze ?

Eșecul Schengen e și din cauza alor noștri, n-o spune nimeni, politicieni lipsiți de educație școlară în diplomație, în politică.

Scopul educației e sa înlocuiască o minte goală cu una plină. Atâta vreme cât Negru, Simona Halep sau Tzancă Uraganul vor primi oferte să candideze, politica românească va fi ieftină și va sta la mâna altora.

E nevoie de profesioniști și in meseria asta .

Nu austriecii sunt vinovați. Nici olandezii.

A fost și eșecul unor diplomați, politicieni slab pregătiți, fără studii pentru meseria asta.

Doar că P.P. Carp avea dreptate: 'România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni'“, a scris Dan Negru pe Facebook.

Schengen România. Ciolacu: Opoziția nedreaptă a Austriei, cadou gratuit de Crăciun pentru Vladimir Putin

Austria a votat împotriva României. În acest context, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a spus că „poziția nedreaptă a Austriei, cadou gratuit de Crăciun pentru Vladimir Putin”.

„O majoritate covârșitoare a statelor membre ale Uniunii Europene a spus astăzi că România merită în Schengen! O majoritate covârșitoare a statelor UE a recunoscut eforturile incredibile ale României pentru îndeplinirea acestui obiectiv! Tuturor acestor prieteni adevărați ai țării noastre le mulțumesc! Din păcate, în afara votului de conjunctură al Olandei – care a precizat că nu este contra României, guvernul de dreapta din Austria a ales astăzi să fie pe contrasens cu Uniunea Europeană. Opoziția nedreaptă a Austriei este un cadou gratuit de Crăciun pentru Vladimir Putin. Unitatea și stabilitatea europeană au primit astăzi o lovitură dură din partea unui stat care a ales ca, în vremuri grele, să-și abandoneze camarazii europeni și să servească – în schimb - intereselor Rusiei (...)”, a spus Marcel Ciolacu (citește continuarea AICI).

