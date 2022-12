Aderarea la Spaţiul Schengen a României. Lídia Pereira, europarlamentar portughez: Un veto ar putea crea o criză în Europa

Europarlamentarul portughez Lídia Pereira, şefa tineretului PPE, susține că respingerea României şi Bulgariei pentru aderarea la Spațiul Schengen ar putea crea o criză în Uniunea Europeană, scrie Ziarul de Iași.

"Riscul unui veto la aderarea României şi Bulgariei la Schengen, dacă va fi confirmat în cadrul reuniunii de astăzi a Consiliului, ar putea crea o criză în Europa. Această situaţie nu poate fi subestimată de liderii politici europeni. Este o chestiune de încredere!", a scris Lídia Pereira pe contul ei de Twitter.

The risk of a veto to #Romania and #Bulgaria’s accession to #Schengen, if confirmed in today’s Council meeting, will possibly create a crisis in Europe. This cannot be underestimated by the European political leaders.



This is a matter of trust!