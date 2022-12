România - Schengen. Bogdan Chirieac: Ministrul Aurescu nu și-a făcut treaba

Austria a votat împotriva aderării României la Schengen, așa cum a susținut până în momentul Consiliului JAI. La fel și Olanda. Votul împotrivă al Olandei a venit ca urmare a faptului că România și Bulgaria sunt la pachet. Olanda a explicat în minuta ședinței că e de acord cu intrarea României în Schengen, dar împotriva intrării Bulgariei (citește mai mult AICI).

Chirieac: Decizia a fost eminamente politică, dar nedreaptă

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost invitat la emisiunea News Hour wiith CNN, la Antena 3 CNN cu Sabrina Preda și Sergiu Cora, unde a vorbit despre principalii responsabili pentru insuccesul României de a adera la Spațiul Schengen:

„Pe mine m-au bucurat europarlamentarii români, mai puțin europarlamentarii USR care, în primă etapă, s-au opus intrării României în Schengen, după care și dânșii au revenit la sentimente mai bune, ceea ce e un fapt pozitiv. Dar, în general, europarlamentarii români au fost un bloc unitar în favoarea României. Ce nu a mers și nu merge este diplomația românească. Cei 10-15 de absență ai diplomației românești s-au răzbunat cu toții, astăzi. Chestiunea a fost o decizie eminamente politică, a fost profund nedreaptă, dar a fost una politică. Ea trebuia prevenită de diplomația română! Nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla“, a spus, tranșant, Bogdan Chirieac.

„Avem nume? Pentru că, iată, am văzut cine și-a făcut treaba, cine nu și-a făcut treaba. Privim generic la cine nu și-a făcut treaba sau avem și exponenți cu nume și prenume?“, a întrebat jurnalistul Sergiu Cora.

„Nu! Pe partea tehnică, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, nu și-a făcut treaba! Este un negociator de forță și un diplomat excepțional, dar ca ministru al Afacerilor Externe nu are viziune, nu are suficientă greutate“, a mai spus Chirieac.

„Haideți să privim și spre viitor, domnule Chirieac. Am văzut că a ieșit la declarații premierul Nicolae Ciucă și a spus că România va relua procesul de aderare la Spațiul Schengen. Acesta este un proces de lungă durată. Să ne gândim ca România să aștepte 5 ani de acum înainte pentru șansă?“, a întrebat jurnalista Sabrina Preda.

„S-a vorbit și despre cei cinci ani, sperăm că Spania ne va ajuta în a doua parte a anului viitor. De la 1 iulie Spania va deține președinția rotativă a Uniunii Europene. În prima parte Suedia nu are șanse, dar îmi e teamă că tot procesul de verificare trebuie început. În plus, pentru numele lui Dumnezeu, am trecut legile justiției pe repede-înainte ca să ridice MCV-ul ca să intrăm în Spațiul Schengen. Ce am făcut cu legile justiției? Justiția era aproape nefuncțională, acum e complet nefuncțională. Cu asta ne-am ales și aici ar trebui să învățăm ce înseamnă o națiune europeană care își apără interesul.

Nu știu care este interesul, poate fi telefonul de la Moscova, mai ales că Austria cere ridicarea sancțiunilor impuse Federației Ruse. De asemenea, Ungaria, un alt stat membru, care a fost alături de noi, care a avut o reacție dură în favoarea României, nu avem ce reproșa, dar și ea este clar în favoarea Federației Ruse. Marile puteri europene nu au putut să facă nimic, nu au avut energia necesară, sau timpul necesar să facă ceva. Lucrurile astea erau treaba diplomației române, a politicii externe a României, care este formidabilă, strălucitoare, dar lipsește cu desăvârșire“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Ce ar trebui să facă, de acum înainte, diplomația românească, dincolo de discursurile populiste? Cum ar trebui să ne poziționăm?“, a întrebat jurnalistul Sergiu Cora.

„Mă bucur foarte mult că nu promovați chestiunea asta că să pedepsim firmele austriece din România. Ei pierd la fel de mult ca noi și sunt convins că sunt la fel de nefericiți cu decizia Guvernului lor, că și Guvernul nostru, când ne-a mărit taxele și impozitele, credeți că am avut noi vreo vină, firmele românești? Nu, nicio vină! La fel și austriecii. Ar trebui să resetăm lucrurile, iar acest lucru nu se va întâmpla până la alegerile din 2024. Să fim atenți ceea ce votăm peste un an și 10 luni“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

