Imagini incredibile cu Putin, într-o aparentă stare de ebrietate, cu un pahar în mână, în care explică de ce va continua atacurile în Ucraina / video

Vladimir Putin a promis că va continua să atace sistemele energetice ucrainene, la o recepție la Kremlin. Din imagini, Vladimir Putin pare că se află într-o aparentă stare de ebrietate, pe fața lui fiind vizibile numeroase grimase. De asemenea, postura acestuia nu este una dreaptă, președintele rus clătinându-se de mai multe ori.

„Se face mult zgomot în legătură cu atacurile noastre asupra infrastructurii energetice a unei țări vecine. Da, facem asta. Dar cine a început?“ a spus președintele rus la o ceremonie de premiere.

Putin a adăugat că reproșurile globale la adresa atacurilor care au lăsat milioane de oameni fără electricitate și apă la începutul iernii „nu vor interfera cu misiunile noastre de luptă”.

El a justificat mișcarea acuzând Kievul că a aruncat în aer liniile electrice de la centrala nucleară Kursk și că nu a furnizat apă în Donețk, în estul Ucrainei.

„A nu furniza apă unui oraș de peste un milion de locuitori este un act de genocid”, a spus Putin, conform The Telegraph.

Drunk putin explains why strikes against Ukrainian infrastructure will continue because "they started first by attacking the Crimean bridge" pic.twitter.com/fQeRuNo4Pu