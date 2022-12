Activiștii germani au vrut să oprească o slujbă televizată pe care o credeau în direct, doar că fusese înregistrată cu o zi înainte 

Poliţia germană a informat sâmbătă că activişti pentru climă intenţionau să întrerupă o slujbă de Crăciun televizată despre care credeau că va fi transmisă în direct, dar au ajuns la faţa locului prea târziu, aceasta fiind înregistrată cu o zi mai devreme, transmite dpa.



Ecologişti aparţinând organizaţiei "Last Generation" nu au reuşit să întrerupă slujba care, iniţial, urma să fie transmisă în direct la televiziunea publică, dar care a fost înregistrată în avans după o scurgere a informaţiilor despre planurile protestatarilor.



Opt activişti ai organizaţiei au apărut la Biserica Învierii din cartierul Mohringen din Stuttgart sâmbătă la prânz, dar au constatat că era încuiată. Biroul parohial a sesizat poliţia, care a identificat alţi doi potenţiali protestatari şi i-a îndepărtat.



"Last Generation" blochează ieşirile de pe autostrăzi şi intersecţiile din Berlin şi alte oraşe mari din Germania de la începutul acestui an pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la problemele de mediu generate de schimbările climatice. Au organizat, de asemenea, proteste în muzee, stadioane, ministere şi aeroporturi, relatează Agerpres.

Ultimul protest Last Generation. Au atacat bradul de Crăciun de la Berlin

Bradul de Crăciun din faţa Porţii Brandenburg din Berlin este din nou iluminat după ce activişti pentru climă i-au retezat miercuri vârful şi au tăiat instalaţia în văzut poliţiştilor metropolitani care păzeau această faimos reper, informează DPA.



Totul este din nou funcţional, a afirmat joi Francesco Mazuhn, purtător de cuvânt din partea organizatorilor.



Bradul a rămas în întuneric miercuri seară după ce activişti din organizaţia Last Generation au venit cu un autovehicul echipat cu un braţ telescopic şi au retezat vârful bradului. Militanţii au spus că tăierea vârfului bradului ilustrează felul în care omenirea este conştientă doar de o mică parte din problema climatică.



În imaginile de la faţa locului, poliţiştii observă acţiunea, dar nu intervin. Un purtător de cuvânt a declarat la postul local de radio rbb24 că forţele de ordine au presupus că activiştii efectuează lucrări de rutină la bradul cu o înălţime de 15 metri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News