DCNews Stiri „Aceeași Mărie, cu altă pălărie!”, de la 1 aprilie. Laurențiu Urluescu (AFEER) arată ce se schimbă privind Liberalizarea totală a pieței de energie și provocările imediate
Data publicării: 21:51 31 Mar 2026

EXCLUSIV „Aceeași Mărie, cu altă pălărie!”, de la 1 aprilie. Laurențiu Urluescu (AFEER) arată ce se schimbă privind Liberalizarea totală a pieței de energie și provocările imediate
Autor: Andrei Itu

Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), a prezentat patru teme principale discutate în cadrul conferinței „Energy Forum, Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități”, organizată de DC Media Group.

Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România - AFEER, a punctat aspecte esențiale despre provocările actuale din piața energiei, precum și direcțiile necesare pentru adaptarea sectorului la cele mai recent context economic și tehnologic.

1. Liberalizarea totală a pieței de energie și provocări imediate

„Eu sunt inginer și voi lua punct cu punct temele de dezbatere. Primele patru sunt legate de piață și aș vrea să le abordez.

Prima temă de dezbatere - Liberalizarea totală a pieței de energie și provocări imediate. Pe partea de energie electrică, piața era liberă, dar mecanismul de plafonare a încetat anul trecut în iulie. Din experiența încetării mecanismului de plafonare pot să vă spun că am văzut o creștere a competiției față de consumatorul final, ceea ce este un lucru bun pentru consumator și ne-a bucurat. A crescut puțin și lichiditatea pieței en-gros, ceea ce este iar un lucru bun.

Pe partea de gaze naturale, acum, la 1 aprilie, se întâmplă iar ceva. Nu e liberalizare, ci, pur și simplu, se schimbă ceva, „E aceeași Mărie, cu altă pălărie!”. Dacă, până acum, am avut o plafonare, de la 1 aprilie vom avea o piață reglementată pentru consumatorul casnic. Ne așteptăm să crească competiția pe partea de consumator non-casnic. La casnic avem piață reglementată, nu cred că este apetit să se mute consumatorii dintr-o parte în cealaltă. 

2. Măsuri pentru consumatorul vulnerabil

A doua temă de dezbatere - măsuri pentru consumatorul vulnerabil. Există acel voucher de energie încă de anul trecut, care s-a prelungit până la sfârșitul lui 2026. Au fost o groază de discuții în presă că se va schimba mecanismul și alte interpretări, dar nu, nu se schimbă nimic! Rămâne voucherul ca și până acum. Pe același mecanism se acordă voucherul, aceeași cerere, tot prin poștă se acordă etc.”, a spus Laurențiu Urluescu.

3. Tranziția energetică, de la declarații și proiecte la realitatea din teren

„A treia temă - Tranziția energetică, de la declarații și proiecte la realitatea din teren. Sunt foarte multe proiecte anunțate. Impactul cel mai mare pentru dezvoltarea proiectelui a avut exact Ordonanța de plafonare a prețurilor la consumatori, pentru că acea Ordonanță a adus o taxare excesivă a tranzacțiilor en-gros, ceea ce a blocat PPA ,care sunt contracte pe termen lung, nceseare pentru a asigura investiția proiectelor de investiții în produse de energie electrică.

Am observat că după iulie anul trecut, după ce s-a încheiat plafonarea la energie electrică, au reînceput PPA-urile. Se mișcă lucrurile destul de bine, s-au văzut investiții on-going și mă aștept ca anul acesta să avem multe investiții, mai ales pe partea de solar și vânt. Din păcate, vedem un mic blocaj pe partea de baterii, blocajul venind mai mult din partea de finanțare. Noi credem că nu există încă un apetit foarte mult spre FPA, deoarece pentru baterii nu se face ”PPA” – Power Purchase Agreement (acorduri de vânzare-cumpărare pe termen lung), ci FPA (Flexibility Purchase Agreements (FPA) — adică contracte de achiziție a flexibilității, fiindcă acolo se cumpără un spread, o diferență de preț încărcare - descărcare. Și nu există la asta un așa mare apetit din partea finanțatorilor, dar ne așteptăm ca lucrurile să se schimbe și acolo!”, a spus Laurențiu Urluescu.

4. Criza carburanților

„Cu privire la criza carburanților, ca să nu îmi dau cu părerea, eu am pus niște grafice cu ce se întâmplă pe piața din energie. Avem barilul de petrol, o creștere de 74%. Linia roșie verticală este momentul în care a apărut criza din Golf. Jos vedeți EU-ETS, certificatul de carbon, unde este singurul produs din piață care a scăzut prețul cu 30%”, a menționat Laurențiu Urluescu.

Urluescu AFEER

Foto Captură - Conferința „Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități" organizată de DC News Media Group

„Cu privire la situația pieței de energie, respectiv gaz, avem pe piața europeană o creștere  de 74%. La fel, verticala roșie este momentul crizei din Golf și de atunci avem o creștere cu 74%, iar în partea de jos aveți prețurile în tranzacțiile făcute pe BRM.

Pentru livrarea pe trimestrul II, adică înseamnă livrare de gaz, de la 1 aprilie, până la sfârșitul lunii iulie, dacă în februarie prețul era undeva la 167, la sfârșit de februarie, înainte de criza din Golf, acum prețul este la 280. Deci, se vede că trendul este asemănător cu cel european”, a zis Laurențiu Urluescu.

Urluescu AFEER

Foto Captură - Conferința „Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități" organizată de DC News Media Group

Pe partea de energie electrică, avem și aici o creștere, se vede în graficul de mai jos, calendar 2027, livrare de la 1 ianuarie 2027 până în decembrie 2027 vede că prețul a crescut cu 19%. La fel s-a întâmplat și la nivelul de tranzacții făcute în România cu Opcom, respectiv o creștere, a mai spus Laurențiu Urluescu, Președinte AFEER, la Conferința „Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități”, organizată de DC Media Group.

Urluescu AFEER

Foto Captură - Conferința „Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități" organizată de DC News Media Group

Vezi și - Efectele negative ale intervențiilor statului în piața energiei. Daniela Dărăban (ACUE) avertizează: Datorii de miliarde de lei și blocaje în sector

Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Început de primăvară cu ploi abundente, grindină și tornadă. Precedentul creat de ciclonul Deborah în România: la ce să ne așteptăm VIDEO
Publicat acum 23 minute
A murit portarul bulgar Borislav Mihailov, „eroul” de la Cupa Mondială din 1994
Publicat acum 26 minute
O jurnalistă americană, răpită la Bagdad. A fost rănită când i s-a răsturnat mașina
Publicat acum 41 minute
Trump pregătește o bibliotecă prezidenţială spectaculoasă la Miami
Publicat acum 41 minute
„Aceeași Mărie, cu altă pălărie!”, de la 1 aprilie. Laurențiu Urluescu (AFEER) arată ce se schimbă privind Liberalizarea totală a pieței de energie și provocările imediate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 30 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Marco Rubio, cea mai proastă veste pentru Occident. Bogdan Chirieac: Ar fi finalul NATO. Nu ne așteptam la așa ceva
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Deciziile de ultimă oră ale Guvernului, luate în această seară
Publicat acum 13 ore si 26 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 5 ore si 34 minute
FOTO: Șeful ARR își ținea banii cash în cutii de pantofi, acasă. 350.000 de euro! Sorin Grindeanu, prima reacție
 
