Accident îngrozitor în Turcia. Un autocar a intrat într-o mașină de pompieri, o ambulanță și o echipă de jurnaliști: 16 morți și 21 de răniți

Şaisprezece persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 21 au fost rănite într-un accident produs sâmbătă între un autocar şi o ambulanţă pe o autostradă din sud-estul Turciei, a anunţat guvernatorul provinciei Gaziantep, citat de AFP.



Potrivit agenţiei de presă turce DHA, care a difuzat şi imagini, o ambulanţă, o maşină de pompieri şi un vehicul cu o echipă de jurnalişti, care se deplasaseră la locul unui alt accident, au fost lovite în plin de un autocar, citează Agerpres.



Conform presei locale, printre cei decedaţi se numără patru membri ai echipei de salvare, trei pompieri şi doi jurnalişti ai agenţiei turce Ilhas.

Vezi aici Video. Atenție, sunt imagini cu impact extrem de puternic.

Amintim că, la începutul lunii august, trei români au murit în urma unui accident de autocar produs în Bulgaria. În accident a fost implicat un autocar care aducea turiști români din Turcia. Trei români și un străin au murit în urma acestui accident. În autocar erau 26 de pasageri, majoritatea români. Alți cinci români răniți au ajuns la spitale din România. Pasageri care au scăpat nevătămați au fost transportați de un alt autocar în țară.

Șoferul român al autocarului afirma, la RomâniaTV, că ”Eu eram în spate, pe ultimele scaune. Nici eu nu ştiu ce s-a întâmplat. Obosit şoferul nu avea cum să fie. A dormit pe autostrada în Turcia, că am condus eu de la Istanbul până în vamă. După a condus el. Maşina aceea era cu lumini aprinse şi l-a orbit. Şoseaua nu era îngustă deloc, era chiar destul de lată. Eu la umăr am o durere de la lovitură, în rest nu am nimic. Oamenii erau speriați, nu a fost uşor. Era şofer vechi, mergea cam pe la multe firme el. Conducea de vreo două ore jumate, trei”.

Anchetatorii au ajuns la concluzia că șoferul a condus cu viteză prea mare pe o porțiune de drum dificilă, acesta fiind motivul pentru care a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit de un copac, a relatat presa bulgară.

Turcia este o destinație aleasă frecvent de turiștii români. De-a lungul anilor, din păcate, din cauza accidentelor rutiere, românii plecați în vacanță au ajuns victime pe șoselele turcești. Unii dintre ei nu s-au mai întors acasă. În iunie, un autocar cu turiști români s-a răsturnat în Antalya, din cauza carosabilului umed și neadaptării vitezei la condițiile de drum. 19 turiști români erau în acel autocar, unul fiind rănit grav.

