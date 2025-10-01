”A venit Georgescu și i-a îngropat pe toți”. Coaliția de guvernare nu învață din trecut. Elena Cristian: Măcar taci și mimează

Coaliția de guvernare, formată din PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale, pare să fi descoperit un nou motiv de tensiune, într-un context deja încărcat de dispute privind majorarea TVA, reforma administrației locale, concedierea a peste 13.000 de funcționari sau plafonarea prețurilor la alimentele de bază. De această dată, sursele politice semnalează că războiul intern s-a mutat către alegerile pentru Primăria Capitalei, locul lăsat liber de Nicușor Dan după alegerea sa ca președinte.

USR insistă ca scrutinul să aibă loc în această toamnă și, mai surprinzător, nu mai par să se teamă că PSD ar putea pune în pericol întreaga coaliție cu plecarea sa. Mai mult, partidul consideră că varianta optimă ar fi desemnarea unui candidat comun PNL-USR, fără PSD, refuzând cu fermitate nominalizarea liberalului Ciprian Ciucu, primarul bine cotat al Sectorului 6. În schimb, obiectivul lor rămâne Cătălin Drulă, pe care vor să-l impună indiferent dacă ar fi candidatul unei alianțe restrânse sau al întregii coaliții, chiar dacă acest scenariu ar putea arunca țara în instabilitate politică, conform România TV. Elena Cristian, analist DC Business, a comentat situația într-o intervenție directă din studio, subliniind haosul și iresponsabilitatea politică, care reflectă nu doar rivalitățile dintre partide, ci și strategia pentru viitoarele alegeri.

“Alegerile au fost acum un an. Ieri ați venit toți împreună. Astăzi vreți să luptați între voi"

“Alegerile au fost acum un an. Ieri ați venit toți împreună. Astăzi vreți să luptați între voi. Bolojan e tot timpul cu demisia pe masă, PSD-ul ne anunță constant că, dacă nu-i convine ceva, pleacă, și acum vine USR-ul, care bagă bățul prin gard și spune ‘rupem sau nu rupem coaliția’? Practic, cum s-ar zice, de încă un scandal mai aveam nevoie. Am ajuns la circ și pâine. Nu, pâine nu prea avem. Circ avem suficient. Înțeleg că USR spune ‘hai să negociem, dar facem cum spun eu, da? Deci, te rog să negociem ce vrei tu, dar facem ce vreau eu’. Mie îmi place USR-ul și chiar admir asta. Adică ne spun ‘noi vrem cu PNL-ul, noi vrem să facem în așa fel încât să avem un candidat, dar este Drulă’.

" 'Anul trecut am câștigat cu ei europarlamentarele, eram Nicu și Marcel, braț la braț, dar acum nu mai sunt buni. PSD trebuie să iasă' "

Pe de altă parte, PNL vine și spune ‘păi noi vrem cu USR-ul, că PSD-ul nu mai e bun. Anul trecut am câștigat cu ei europarlamentarele, multe locuri în țară, alegeri locale, eram Nicu și Marcel, braț la braț, dar acum nu mai sunt buni. PSD trebuie să iasă. Noi vrem candidatul nostru, că am făcut noi un slogan acum 3 săptămâni și ne-a ieșit domnul de la Sectorul 6 pe primul loc’. Eu nu cred că se vor înțelege. Fiecare va avea propriul candidat. PSD își pune deja toate cărțile pe masă, dar ce ne facem dacă vine Băluță?

"Nu poți să stai într-o coaliție și să te cerți în campanie. Am văzut și anul trecut. A venit AUR-ul din spate, a venit Georgescu și i-a îngropat pe toți"

O altă problemă e că, și am zis-o și anul trecut, nu poți să stai într-o coaliție și să te cerți în campanie. Nu poți să faci campanie unul împotriva celuilalt și să stai în coaliție. De ce? Am văzut și anul trecut. A venit AUR-ul din spate, a venit Georgescu și i-a îngropat pe toți. Asta ne arată și imaturitatea clasei politice din România, faptul că nu pot negocia pentru un interes comun, chiar și două partide. Din punctul meu de vedere, declarația domnului Pălărie a fost ofensatoare pentru toată clasa politică. Nu poți să ieși și să spui ‘noi îl vrem pe respectivul’. Măcar taci ca să mimezi negocierea. Măcar nu avansa un nume, nu avansa ceva, ca să mimezi.

"E greu să se înțeleagă și mi-e clar aici că vorbim de oportunism politic"

La fel a făcut și PNL-ul. Vine domnul Bolojan și spune că domnul Ciucu, de la Sectorul 6, este cel mai bun. La fel, mimează negocierea și arată că vrei să faci parte dintr-o coaliție. E greu să se înțeleagă și mi-e clar aici că vorbim de oportunism politic. Nici n-am văzut un proiect concret pentru alegerea în două tururi, de exemplu. Sunt doar declarații politice. Hai să-l vedem acum că sunteți la guvernare! Hai! Eu nu cred că va semna PNL niciodată așa ceva. Să fie acolo pe masă, măcar să aveți un lucru bun pe care să vă certați”, a explicat Elena Cristian.