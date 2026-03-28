A murit Petru Braiț, liderul minerilor, inculpat alături de Ion Iliescu și Miron Cozma
Data actualizării: 19:29 28 Mar 2026 | Data publicării: 19:29 28 Mar 2026

BREAKING NEWS A murit Petru Braiț, liderul minerilor, inculpat alături de Ion Iliescu și Miron Cozma
Autor: Monika Baciu

Petru Braiț / captură digi Petru Braiț / captură digi

A murit Petru Braiț, fostul lider sindical de la Petrila și una dintre figurile cheie ale dosarului Mineriadei din iunie 1990. Inculpat pentru crime împotriva umanității alături de Ion Iliescu și Miron Cozma.

Petru Braiț, fostul lider al minerilor de la Mina Petrila și reprezentant de marcă al Ligii Sindicatelor Miniere a murit la vârsta de 69 de ani. Acesta a condus mișcările sindicale într-o perioadă dificilă pentru industria extractivă din Valea Jiului.

Petru Braiț a apărat drepturile minerilor în timpul reformelor economice care au zguduit regiunea după Revoluție.

Trecutul său este legat în mod direct de evenimentele din 13-15 iunie 1990. Petru Braiț a avut calitatea de inculpat în dosarul Mineriadei. Acesta a împărțit banca acuzaților cu alți lideri politici și sindicali ai vremii.

În cadrul intervențiilor sale publice fostul lider a oferit o perspectivă diferită asupra evenimentelor. Acesta a subliniat că mobilizarea minerilor nu a reprezentat un act spontan al oamenilor din Valea Jiului și că au existat indicii clare despre prezența unor influențe externe în organizarea coloanelor de mineri.

"Spre exemplu, la mineriada din iunie 1990 ne aşteptam ca să se deschidă asupra noastră focul încă din gara Basarab şi ne făceam planuri şi ne gândeam ce să facem când ajungem acolo. Noi credeam că la Bucureşti se bat trupe ale armatei cu trupe ale securităţii, ale celor care au tras şi la Revoluţie şi noi am venit acolo ca să fim de partea armatei, care este credincioasă noii societăţi, noii conduceri a statului. Şi e normal că, în aceste condiţii, explozia de violenţă care a urmat. Unde mai pui că, sub masca acestor evenimente, multă lume şi-a mai reglat şi conturile.

S-a pus de multe ori întrebarea dacă am fost manipulaţi. Bineînţeles că pe vremea aia nu am crezut asta. Propriu-zis manipularea îşi pierde sensul când omul devine conştient de ea… Mineriadele din ianuarie şi februarie nu au fost decât ca un fel de atu pentru unii lideri care, într-un fel implicit, păreau să spună: «Dacă cumva se întâmplă ceva în Bucureşti, iată cât de prompţi sunt minerii!» Eu le-am pus pe seama nevoii de participare la anumite evenimente care aveau loc în ţară în zilele alea. România a fost în 1990 o ţară de mineri!", spunea Petru Braiţ - fost electrician la E.M. Petrila, fost lider al disponibilizaţilor, potrivit IICCMER.

Figură centrală sub lupa procurorilor

Petru Braiț a ocupat un loc proeminent pe lista inculpaților pentru crime împotriva umanității. Procurorii militari au susținut ani la rând că acesta a facilitat transportul minerilor către Capitală în acele zile negre de iunie. Deși acuzațiile au fost grave, Braiț a menținut o poziție defensivă. El a invocat mereu starea de haos de la gura minei și presiunea informațiilor care veneau prin televiziunea de stat.

Dacă Miron Cozma a fost imaginea publică și vulcanică a Mineriadei, Petru Braiț a reprezentat structura de rezistență a sindicatelor, omul care cunoștea psihologia de adâncime a minerului de la Petrila. În dosarul instrumentat de Parchetul Militar, numele său a stat alături de cel al lui Miron Cozma, supranumit "Luceafărului huilei", dar și lângă figuri din umbră precum Virgil Măgureanu.

