A câștigat la LOTO cel mai mare premiu la Joker din istorie. Juca de 20 de ani. Cum a ales numerele

Câştigătorul celui mai mare premiu din istoria jocului Joker şi-a ridicat joi câştigul, în valoare de 33,201 milioane lei (peste 6,70 milioane de euro), obţinut la tragerea principală din data de 6 martie 2022, informează Loteria Română, transmite Agerpres.



Posesorul biletului norocos are în jur de 50 de ani şi a declarat că joacă constant la loto de peste 20 de ani, de obicei, variante simple.



"Se consideră norocos pentru că, de-a lungul timpului, a câştigat mai multe premii, cel mai mare dintre acestea fiind un premiu de categoria a II-a, la Loto 6/49.", se menţionează în comunicat.



Totodată, câştigătorul premiului a mărturisit că numerele care i-au purtat noroc au fost alese cu gândul la faptul că, în ziua în care le-a jucat, adică pe 4 martie, se împlineau 45 de ani de la cutremurul din 1977.



"Ne-a asigurat că va continua să joace ca şi până acum. Câştigătorul nu a dorit să-şi facă publica identitatea", se mai precizează în comunicat.

Loto 6/49. Tragerile de joi, 10 martie 2022

La tragerile de duminică, 7 martie, Loteria Romana a acordat 58.305 câștiguri în valoare totala de peste 36 milioane lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report în valoare de peste 12,23 milioane lei (peste 2,47 milioane de euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat in valoare de peste 3,92 milioane lei (peste 792.300 de euro).

La Joker, la categoria I, a rămas in joc de la tragerea suplimentara un report in valoare de peste 449.500 de lei (peste 90.800 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 151.000 de lei (peste 30.500 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de aproximativ 301.400 lei (peste 60.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, a rămas in joc de la tragerea suplimentara un report in valoare de peste 93.500 de lei (peste 18.900 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 21.700 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 45.500 lei. Vezi mai mult AICI.

