Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 10 martie 2022

LOTO. La tragerile de duminică, 7 martie, Loteria Romana a acordat 58.305 castiguri in valoare totala de peste 36 milioane lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 12,23 milioane lei (peste 2,47 milioane de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 3,92 milioane lei (peste 792.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, a ramas in joc de la tragerea suplimentara un report in valoare de peste 449.500 de lei (peste 90.800 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 151.000 de lei (peste 30.500 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de aproximativ 301.400 lei (peste 60.800 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, a ramas in joc de la tragerea suplimentara un report in valoare de peste 93.500 de lei (peste 18.900 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 21.700 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 45.500 lei.

LOTERIA ROMÂNĂ ÎȚI SCHIMBĂ VIAȚA!

Reamintim faptul ca la tragerea principala Joker de duminica, 6 martie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 33.201.347,96 lei (peste 6,70 milioane de euro), cel mai mare premiu din istoria acestui joc. Biletul norocos a fost jucat la agentia 75-010 din sectorul 5, Bucurestisi a fost completat cu doua variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 18,50 lei.

La tragerea principala Loto 5/40 de duminica, 6 martie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 460.745,20 lei. Biletul norocos a fost jucat in Zalau.

Numerele extrase, joi, 10 martie, 2022:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News