86 de șoferi, prinși beți sau drogați în două zile, în București 

Șoferii români continuă să riște și să conducă beți sau sub influența drogurilor.

Poliţiştii rutieri au aplicat 86 sancţiuni contravenţionale şi au constatat 21 infracţiuni la regimul circulaţiei în cadrul acţiunilor organizate în Capitală, în noaptea de 7 spre 8 şi 8 spre 9 aprilie, pentru depistarea şoferilor care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive.



În cadrul activităţilor de control desfăşurate, poliţiştii rutieri au aplicat şase sancţiuni pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului, opt pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa substanţelor psihoactive, două pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a deţine permis de conducere, două pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu permisul suspendat/anulat şi trei conform Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.



De asemenea au fost reţinute 11 certificate de înmatriculare pentru deficienţele tehnice constate şi 39 permise de conducere.

Bilanțul pe întreaga țară

Poliţiştii rutieri au reţinut, în ultimele 24 de ore, 535 permise de conducere, dintre care 42 pentru consum de alcool şi 5 pentru consum de droguri sau alte substanţe interzise, a anunţat sâmbătă Ministerul Afacerilor Interne.



Conform unui comunicat al MAI, poliţiştii rutieri au acţionat, la nivelul întregii ţari, pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră.



În urma acţiunilor din teren, au fost retrase 260 certificate de înmatriculare şi au fost reţinute 535 de permise de conducere, dintre care 42 pentru consum de alcool şi 5 pentru consum de droguri sau alte substanţe interzise.



De asemenea, poliţiştii şi jandarmii au constatat 6.934 de contravenţii pentru care au fost aplicate amenzi în valoare de peste 2,7 milioane de lei.



Tot vineri, pompierii au desfăşurat 158 de controale pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă, fiind identificate 26 obiective care funcţionau fără autorizaţie de securitate la incendiu. Pentru abaterile constatate pompierii au aplicat 516 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 449.500 de lei, relatează Agerpres.

