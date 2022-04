10 miliarde de dolari din comerțul ilegal de artă din ultimii doi ani

Lumea s-a blocat în timpul valurilor pandemiei, dar piața neagră de artă și antichități a continuat să prospere, generând 10 miliarde de dolari în doar doi ani.

Potrivit unor organizații precum UNESCO și Interpol, sume mari provenite din comerțul ilegal de artă sunt deturnate pentru finanțarea activităților criminale. Interesul pentru această piață continuă să crească, potrivit Euronews.

Vânzarea de antichități furate are loc la scară globală, pentru a o contracara este nevoie de o rețea internațională de agenții specializate: aici intervine Interpol.

Organizația are un întreg departament dedicat combaterii infracțiunilor împotriva bunurilor culturale și și-a intensificat recent eforturile de a depista antichitățile furate prin lansarea unei aplicații numită ID-Art , care servește la identificarea a ceea ce sunt cunoscute sub denumirea de ”antichități de sânge”.

ID-Art is now available for download!



Access the INTERPOL Stolen Works of Art database

Create an inventory of private art collections

Report cultural heritage sites potentially at risk



???? https://t.co/9QkJs1UnjE pic.twitter.com/AmwdStO9Rr