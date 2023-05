Ziua Românilor de Pretutindeni, celebrată la Parlament

Ziua Românilor de Pretutindeni 2023 este sărbătorită, timp de patru zile, în perioada 25-28 mai 2023, la București, în cadrul Festivalului "Aici-Acolo". Festivalul, aflat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, cuprinde o serie de evenimente organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România.

"Vă aduc salutul președintelui României, domnul Klaus Iohannis, care în 2017, când a inițiat acest festival, l-a făcut în ideea de a crea comunități de valori între românii de aici și cei de acolo. De a crea proiecte pe care le puteți face împreună. Mulțumesc domnului secretar de stat personal și echipei care a organizat această manifestare. Au găsit nu doar bunăvoința ci și resursele pentru a face la o scară atât de importantă.

Pot să vă spun ce am făcut noi, în Administrația Prezidențială. Președintele nu are atribuții direct executive, dar are o voce. Dă tonul manierei în care politicile statului se ocupă de români. Politica statului român din 2014-2015 până acum, față de românii de peste graniță s-a schimbat în mod radical. Pentru că am descoperit cu toții, că de fapt o diasporă atât de numeroasă este o pierdere pentru România. Dar experiența dumneavoastră pe care o dobândiți acolo unde sunteți este o comoară pe care o putem pune în slujba României", a spus Sandra Pralong, consilier de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor.

Festivalul "Aici-Acolo"

Festivalul "Aici-Acolo" aduce împreună artiști români din ţară şi din străinătate, de ’aici’ şi de ’acolo’, din diverse domenii de creație: artă, design, muzică, literatură, etc.

Festivalul se bucură de suportul unor instituţii cum ar fi: Camera Deputaților, Patriarhia Română, Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului București (ARCUB), Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti”, Universitatea Națională de Arte, Romanian Design Week (un proiect al The Institute), Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” și al unor artiști precum Damian Drăghici, Mircea Florian etc.

La festivalul „Aici-Acolo”, inițiat în anul 2017 de către Administrația Prezidențială, sunt așteptați peste 300 de români din Republica Moldova, Serbia și Ucraina, dar și din țări mai îndepărtate.

Ziua Românilor de Pretutindeni, sărbătorită în ultima duminică a lunii mai

Ziua Românilor de Pretutindeni este sărbătorită în ultima duminică a lunii mai, începând cu anul 2015, anul acesta fiind marcată la 28 mai.



Anterior, până în anul 2014, Ziua Românilor de Pretutindeni a fost marcată la data de 30 noiembrie, concomitent cu sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, potrivit Legii nr. 299 din 13 noiembrie 2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial din 21 noiembrie 2007. Articolul 10 din Legea 299/2007 a fost modificat prin Legea 101/2015, astfel modificându-se data la care se sărbătoreşte această zi.

