Zelenski confirmă întâlniri cu echipa lui Trump în SUA după discuțiile din Elveția. Noi runde de negocieri pentru pace

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat miercuri că membri ai echipei sale se vor întâlni vineri la New York cu reprezentanţi ai administraţiei Donald Trump în cadrul eforturilor de a găsi o soluţie la războiul cu Rusia, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Reuniuni vor avea loc vineri la New York, în Statele Unite, cu echipa preşedintelui Trump", după "reuniuni în Elveţia" joi, a declarat Zelenski în discursul său zilnic postat pe reţelele de socializare.

Emisarul lui Donald Trump pentru negocierile cu Rusia, Steve Witkoff, a indicat anterior în presa americană că se va întâlni cu reprezentanţi ucraineni în această săptămână.

Potrivit preşedintelui Zelenski, de partea ucraineană, şeful său de cabinet, Andrii Yermak, şi fostul ministru al Apărării, Rustem Umerov, "au participat la reuniuni în Qatar" privind "medierea" în conflictul din Ucraina.

"Astăzi, au avut loc întâlniri în Arabia Saudită", a adăugat el.

Eforturile preşedintelui american Donald Trump de a media un acord în această lună, inclusiv prin reuniuni cu omologul său rus Vladimir Putin în Alaska şi cu Zelenski şi mai mulţi lideri europeni la Washington nu s-au soldat cu rezultate notabile. Pentru a accepta o pace, Moscova continuă să ceară ca Ucraina să renunţe la aderarea la NATO şi ca această ţară să cedeze teritorii, solicitări respinse ferm de Kiev.

