Zeci de mii de bancnote contrafăcute, confiscate în Vrancea. Prejudiciu-record, de 4,1 milioane de euro

O acțiune de amploare desfășurată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea a scos la iveală o rețea de punere în circulație a banilor falși. În urma controalelor efectuate la mai multe unități comerciale din județ, autoritățile au descoperit o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute, cu un prejudiciu estimat la peste 4,1 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, fenomenul a început să capete amploare în vara acestui an. Începând cu luna iulie 2025, polițiștii au deschis mai multe dosare penale având ca obiect infracțiuni de înșelăciune și punerea în circulație de valori falsificate. Este vorba despre bancnote care, la prima vedere, pot fi confundate cu cele autentice, ceea ce le face extrem de periculoase pentru mediul comercial și pentru cetățeni.

Momentul culminant al anchetei a avut loc pe 25 august 2025, când în timpul unei acțiuni de control au fost descoperite 23.300 de bancnote false. Dintre acestea, 14.700 erau în euro, iar 8.600 în dolari americani. Valoarea totală depășește pragul de patru milioane de euro, ceea ce transformă acest caz într-unul dintre cele mai importante descoperite în ultima perioadă la nivel național. În urma acțiunii, polițiștii au deschis trei noi dosare penale și au ridicat bancnotele pentru continuarea investigațiilor.

Autoritățile atrag atenția că legislația în vigoare este extrem de strictă în ceea ce privește reproducerea bancnotelor. Normele Băncii Centrale Europene precizează clar că orice tip de replică, indiferent de scopul pentru care este realizată, este ilegală dacă poate fi confundată cu bancnotele autentice. Această interdicție se aplică inclusiv pentru reproducerile destinate jocurilor sau folosite ca recuzită, chiar dacă poartă inscripții suplimentare.

Poliția recomandă cetățenilor să manifeste maximă prudență atunci când intră în posesia unor bancnote suspecte.

