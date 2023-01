Zborurile de pe Aeroportul "Avram Iancu" din Cluj, anulate sau întârziate din cauza ceţii / Foto: Pixabay, de Rudy and Peter Skitterians

Mai multe curse aeriene care urmau să plece sau să sosească, luni, pe Aeroportul Internaţional "Avram Iancu" din Cluj-Napoca sunt în întârziere sau au fost anulate din cauza ceţii. Astfel, programul normal de operare a zborurilor a fost complet dat peste cap, transmite Agerpres.



"Temperaturile neobişnuit de crescute în această perioadă au creat un fenomen mai ciudat. La aeroportul Cluj sunt plus 3 grade, iar la munte, la Băişoara, sunt plus 8 grade. Când este inversiune termică este favorizată menţinerea ceţii. Ne pare rău pentru neplăcerile pasagerilor, sperăm ca într-o oră, două, să fie condiţiile corespunzătoare pentru zbor", a declarat directorul Aeroportului Cluj-Napoca, David Ciceo.

Sute de oameni stau la cozi





Sute de oameni stau la cozi şi se plâng de faptul că aceste întârzieri sau anulări ale curselor nu au fost anunţate de companiile aeriene. De asemenea, oamenii au postat pe reţelele de socializare imagini cu aglomeraţia din aeroport şi şi-au exprimat nemulţumirile.



Unele zboruri au fost amânate, altele au fost anulate, fiind şi multe curse care au fost direcţionate spre alte aeroporturi din ţară şi Ungaria. Ultimele zboruri anulate până acum, în cursul zilei de luni, au fost spre Istanbul şi Nuremberg. Judeţul Cluj este sub codul galben de ceaţă prelungit, cu vizibilitate sub 200 de metri şi, izolat, chiar sub 50 de metri. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai alerte meteo și pentru alte județe din țară.

