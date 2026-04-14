€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Stiri Internațional Xi Jinping, mesaj către premierului spaniol, Pedro Sanchez
Data publicării: 08:52 14 Apr 2026

Xi Jinping, mesaj către premierului spaniol, Pedro Sanchez
Autor: Crişan Andreescu

Xi:Pedro Foto: Captură video

Președintele chinez Xi Jinping a afirmat marți, în fața șefului guvernului spaniol, Pedro Sanchez, că Spania și China apără dreptul internațional, despre care a afirmat că a fost 'grav afectat'.

Amândoi se află  'de partea corectă a istoriei' împotriva 'legii junglei', a declarat liderul chinez, informează EFE.

Președintele Xi Jinping a subliniat poziția asemănătoare a Spaniei cu referire la conflicte precum cel din Iran la începutul întâlnirii pe care cei doi oficiali au avut-o în Marele Palat al Poporului cu prilejul vizitei oficiale a premierului spaniol în China. O întâlnire care a început cu un limbaj foarte similar între președintele chinez și premierul Pedro Sanchez, care și-a exprimat de asemenea regretul că dreptul internațional este subminat și a cerut consolidarea sistemului multilateral.

Președintele Xi și-a exprimat satisfacția pentru această nouă întâlnire - Pedro Sanchez este pentru a patra oară la Beijing în ultimii patru ani - și a subliniat că în prima vizită, realizată în 2023, i-a transmis că amândoi trebuie să construiască relații bilaterale cu determinare strategică, lucru care s-a realizat.

De atunci, și în pofida situației internaționale, a subliniat că relațiile hispano-chineze au avut o dezvoltare stabilă, ceea ce a facilitat, de asemenea, o stabilitate în relațiile dintre țara sa și Europa.

'Faptele au demonstrat că aprofundarea cooperării bilaterale corespunde intereselor ambelor popoare', a asigurat președintele Chinei.

Xi Jinping: Ordinea internațională a fost 'grav afectată

Șeful statului chinez a mai declarat că, într-o lume 'în schimbare și turbulentă', ordinea internațională a fost 'grav afectată', și a subliniat că modul în care o țară tratează dreptul și ordinea internațională reflectă concepția sa despre lume, ordine, valori și responsabilitate.

'Atât China, cât și Spania avem principii și pledăm pentru justiție, și suntem dispuși să fim de partea corectă a istoriei', a subliniat el.

Președintele Xi Jinping a opinat că cele două țări trebuie să își consolideze comunicarea și încrederea reciprocă, să aprofundeze cooperarea și să respingă revenirea lumii la 'legea junglei', să apere împreună adevăratul multilateralism și să susțină pacea și dezvoltarea globale. De asemenea, a amintit de vizita din noiembrie a cuplului regal spaniol și de consensul la care s-a ajuns cu prilejul acelui schimb de opinii.

La rândul său, premierul Pedro Sanchez a amintit că aceasta este a patra sa vizită în China și a estimat că aceasta atestă ospitalitatea guvernului chinez, precum și tăria și stabilitatea relației bilaterale, care se ridică ca nivel în prezent prin punerea în aplicare a unui dialog strategic.

Șeful guvernului spaniol a susținut dorința de a se reînnoi sistemul multilateral pentru ca acesta să reprezinte într-un mod mult mai fidel și mai real lumea multipolară actuală și să aducă pace și stabilitate umanității.

Pedro Sanchez: Spania și China să contribuie la oferirea de soluții la diferitele tensiuni comerciale existente

Pace și stabilitate despre care și-a exprimat regretul că sunt subminate în prezent din cauza diverselor conflicte care afectează lumea și care, de asemenea, explică parțial prezența sa în China. 'Pentru ca împreună, a adăugat Pedro Sanchez, Spania și China să poată contribui la oferirea de soluții la diferitele tensiuni comerciale existente și la dificultățile și complexitățile geopolitice ale lumii actuale, la războaie, la provocările de mediu și sociale care afectează lumea'.

Astfel, scopul este de a lucra împreună pentru a găsi modalități de consolidare a sistemului multilateral și a dreptului internațional, despre care a fost de acord cu Xi Jinping că este subminat într-un mod recurent și foarte periculos și pe care l-a considerat mai necesar ca niciodată.

El a estimat că relația bilaterală trebuie să servească și pentru a facilita o legătură și mai solidă între China și Uniunea Europeană deoarece a subliniat că, dacă ambele părți se înțeleg și cooperează, acest lucru va fi în beneficiul societăților lor și al prosperității întregii lumi.

'Vreau să știți că Spania va fi la înălțimea provocării istorice care se prezintă, va fi curajoasă, clară și previzibilă și va lucra întotdeauna pentru înțelegerea între națiuni', a afirmat șeful guvernului spaniol, adresându-se președintelui chinez.

După întâlnire, președintele Xi Jinping a oferit un prânz premierului spaniol la care au participat, de asemenea, soția sa, Begona Gomez, și ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close