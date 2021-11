Xavi Hernandez, cale liberă spre FC Barcelona. Spaniolul s-a despărţit de Al Sadd

„Conducerea clubului Al-Sadd anunţă că antrenorul Xavi va pleca la FC Barcelona, după ce clauza de reziliere a fost achitată integral. Am convenit asupra unei cooperări cu Barcelona în viitor. Xavi este o parte importantă a istoriei lui Al-Sadd şi îi dorim succes”, a transmis clubul din Qatar pe Twitter.

Samuel Eto'o (40 de ani), fostul mare atacant al catalanilor, declară că este afectat de situația gravă în care a ajuns clubul de pe Camp Nou. Eto'o a declarat că echipa antrenată de Ronald Koeman să reușească măcar calificarea în optimile Ligii Campionilor.

'În ultima vreme, Barcelona mă face să sufăr. Sunt momente grele pentru cei care iubesc acest club. Ar fi greu de acceptat ca echipa să fie eliminată din grupele Champions League. Încă sper că nu se va întâmpla asta', a declarat Samuel Eto'o, conform Marca.

Lionel Messi și-a exprimat durerea, din nou, după despărțirea de FC Barcelona. Totodată starul argentinian a spus că nu se consideră favorit la câștigarea Balonului de Aur în acest an.

Messi şi-a exprimat din nou 'durerea' provocată de despărţirea de FC Barcelona, după 18 ani petrecuţi în Catalonia, dar şi entuziamul generat de începerea unui nou proiect alături de PSG de care a fost 'sedus'.

'Am primit şi alte propuneri, însă am fost sedus de acest proiect, de ambiţiile clubului, de jucători de care dispune, de grup... Toate aceste elemente au facilitat lucrurile pentru găsirea rapidă a unui acord', a precizat Messi, într-un interviu pentru France Football.

Potrivit presei catalane, Xavi a semnat deja un contract pe trei ani cu formaţia din Barcelona şi urmează să fie anunţat în cursul zilei de sâmbătă.

