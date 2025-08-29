Wow! Cum arată soția lui Dan Tanasă. Raluca rupe la competițiile de mușchi / foto

Pe Dan Tanasă îl știe deja toată lumea. Nu mai are nevoie de nicio prezentare.

Dar pe soția lui o știți? Raluca Tanasă este „soție și mamă a doi băieți și o femeie care a învățat să îmbine maternitatea cu pasiunea pentru fitness și sănătate”.

Practică fitnessul din 2010 și a avut ocazia să participe la competiții importante, precum Romanian Muscle Fest, unde a obținut locul 1 la categoria sa de înălțime și categoria de masters 35+, și EuroMasters Championship Italia, unde a ocupat locul 4.

„Am fost acolo unde poate te afli și tu acum – prinsă într-un carusel de treburi casnice, griji și responsabilități, simțind că timpul pentru mine aproape că nu mai există. Deși maternitatea este una dintre cele mai frumoase experiențe, vine și cu momente de epuizare și frustrare. Mi-am dorit să îmi recâștig energia, să îmi redescopăr încrederea în propriul corp și să fac o schimbare, dar gândul de a rupe ore din timpul familiei părea imposibil. Această călătorie m-a determinat să caut soluții simple și eficientepentru mine și pentru alte mame care simt că nu mai au timp pentru ele. În timp, am învățat să îmi prioritizez sănătatea și să îmi transform viața fără să sacrific momentele prețioase alături de cei dragi. Pe lângă rolul de mamă, sunt și antrenor certificat, absolventă a cursurilor ISRO-Fitness School și ISSA cu diploma de personal trainer.

Practic fitness din 2010 și am avut ocazia să particip la competiții importante, precum Romanian Muscle Fest, unde am obținut locul 1 la categoria mea de înălțime și categoria de masters 35+, și EuroMasters Championship Italia, unde am ocupat locul 4. Astăzi, folosesc experiența mea personală și profesională pentru a ajuta alte femei să devină cea mai bună versiune a lor. Știu cât de greu poate fi, dar sunt dovada că schimbarea este posibilă. Sunt aici să te inspir, să te sprijin și să îți arăt că și tu poți reuși! ”, a spus Raluca Tanasă.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Mulți îl au deja, dar puțini știu că aduce bani. Vezi dacă și tu ai acest dispozitiv în casă

VEZI ȘI: EXCLUSIV Cum poți economisi până la 300 lei pe lună la factură. În plină criză, avem o veste bună. Speli sau gătești la orele astea? Plătești puțin / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News