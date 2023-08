Vrei să te lași de fumat, dar nu poți să o faci? Există alternative cu risc redus, susținute de cercetare științifică

Summer Hanna, Head of Scientific Regulatory Engagement în cadrul BAT, explică în cadrul celei de-a cincea dezbateri conceptul de reducere a riscurilor fumatului și rolul dispozitivelor care nu ard tutunul. Emisiunea este parte din campania „Cum reducem riscurile din viața de zi cu zi, organizată de DC Media Group, trust din care fac parte DC NEWS, DC NEWS TV, DC Business, Defense România, DC Medical, Stiri Diaspora, Spectacola, Radio DC News și Astrosens.

Schimbări pozitive pentru oamenii care renunță la fumatul clasic și aleg trecerea la produse fără ardere

BAT a efectuat peste 300 de studii asupra glo*, în diverse domenii de cercetare. În 2022, BAT a publicat rezultatele unuia dintre aceste studii, care a relevat efectele pozitive pe termen lung ale trecerii de la fumat la produse care nu ard tutunul. Summer Hanna, Head of Scientific Regulatory Engagement în cadrul BAT, a venit cu detalii despre acest studiu.

„Te referi la ceea ce numim studiul clinic glo* efectuat pe o perioadă de 360 de zile. Ceea ce am făcut a fost să urmărim un grup de consumatori care au trecut de la fumat la produsul nostru care încălzește tutunul. Un alt grup a fost al unor consumatori abstinenți, care au indicat că sunt interesați să renunțe la fumat, și un alt grup al celor care au continuat să fumeze. Iar ceea ce am făcut a fost să urmărim evoluția biomarkerilor – biomarkeri de potențial risc și biomarkeri de expunere – pe parcursul unui an întreg.

Acești oameni au putut să-și folosească produsele, așa cum ar face în mod obișnuit în viața lor de zi cu zi. Astfel am putut monitoriza modul în care consumatorii folosesc în mod obișnuit produsele. Iar ceea ce am observat este că, în cazul celor care au făcut trecerea la produsul nostru care încălzește tutunul, biomarkerii de potențial risc și biomarkerii de expunere s-au redus semnificativ atunci când au trecut complet de la fumat la produsul care încălzește tutunul. În unele cazuri am remarcat chiar, în cazul indicatorilor analizați, că rezultatele sunt similare cu renunțarea la fumat”, a explicat Summer Hanna, Head of Scientific Regulatory Engagement în cadrul BAT.

Care sunt schimbările pentru consumatori aduse de aceste inovații

„Cred că beneficiul esențial vizează mai ales sănătatea publică și reducerea efectelor asociate fumatulului. În ceea ce privește produsele care încălzesc tutunul, cum este glo*, diferența majoră este că se înlătură arderea. Cele mai multe dintre bolile asociate fumatului se datorează expunerii la ardere.

În cazul produselor care încălzesc tutunul, se elimină această ardere, deoarece noile tipuri de produse încălzesc tutunul suficient pentru a genera arome și nicotină, dar nu îl ard. Avem astfel și o reducere a expunerii la substanțe nocive**”, ne-a mai spus Summer Hanna, Head of Scientific Regulatory Engagement în cadrul BAT.

Același studiu BAT publicat în Internal and Emergency Medicine*** arată că utilizatorii glo* au obținut îmbunătățiri semnificative și susținute în privința mai multor indicatori de risc potențial asociat cu dezvoltarea timpurie a unor boli asociate fumatului comparativ cu cei care au continuat să fumeze. Am vrut să aflăm, mai exact, care sunt indicatorii care evidențiază reducerea riscului, în cazul celor care au trecut de la fumat la produse care nu implică arderea tutunului.

„Am urmărit un set de biomarkeri, care implică diferiți markeri din organism care pot fi urmăriți în principal prin analize de sânge și urină. Am monitorizat acești biomarkeri de la consumatori pe toată perioada studiului – vorbim despre markeri din organismul uman asociați cu boli cardiovasculare, BPOC, cancer pulmonar, inflamație în general. Pe toată durata studiului am observat o reducere semnificativă a valorilor acestor biomarkeri”, a mai spus specialistul în cadrul dezbaterii.

Care sunt diferențele dintre fumat și utilizarea produselor care nu implică arderea tutunului

„Cred că cea mai clară diferență este lipsa arderii. Așa cum am precizat mai devreme, principalul factor de risc atunci când fumezi este arderea. De aceea, în studiul nostru clinic asupra glo* derulat pe o perioadă de 360 de zile, se observă cum acești biomarkeri se reduc treptat în timp și în mod semnificativ”, a adăugat Summer Hanna, Head of Scientific Regulatory Engagement în cadrul BAT.

*(18+) glo™ este un produs cu potențial de risc redus destinat consumatorilor adulți de produse din tutun sau nicotină.

**Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.

***https://link.springer.com/article/10.1007/s11739-022-03062-1

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News