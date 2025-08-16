Volodimir Zelenski nu merge singur la Casa Albă. Pe cine a mai invitat Donald Trump

La discuțiile de luni de la Washington nu a fost invitat doar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Liderii europeni au fost invitați să participe la discuțiile dintre președinții Ucrainei și Statelor Unite de luni, la Washington, potrivit surselor Reuters.

Trump îi așteaptă pe liderii europeni la Casa Albă

În primă fază, doar liderul ucrainean era invitat la Casa Albă, după întâlnirea de vineri dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, în Alaska, pentru a discuta despre pașii următori în negocieri.

Ce garanții de securitate i-a propus Trump lui Zelenski. Echivalează cu un articol din Tratatul NATO (surse)

După întâlnirea sa cu Putin, Trump a anunțat că un eventual acord pentru încetarea războiului din Ucraina depinde acum de președintele ucrainean. Președintele american a subliniat că, deși discuțiile cu președintele rus au fost „constructive” și s-au înregistrat progrese, nu a fost semnat niciun acord și nu a fost dezvăluit punctul de blocaj.

La summitul din Alaska, cei doi președinți au stat de vorbă timp de peste trei ore și au oferit doar declarații de presă la final, fără a răspunde întrebărilor jurnaliștilor. Putin a calificat discuțiile drept „utile” și „constructive” și a subliniat că problemele de securitate legate de Ucraina trebuie rezolvate pentru o pace durabilă.

Trump a afirmat că întâlnirea a fost de „nota 10” și că există potențial pentru pași concreți spre pace, menționând că ar fi dispus să participe la o eventuală întâlnire trilaterală între SUA, Rusia și Ucraina. El a precizat că succesul negocierilor depinde de deciziile președintelui Zelenski și, într-o măsură mai mică, de implicarea liderilor europeni.

După summit, Trump i-a contactat telefonic atât pe liderii europeni, cât și pe președintele Zelenski pentru a le prezenta concluziile discuțiilor.

