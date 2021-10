Vlăduța Lupău, în brațele lui Neymar: Nu aveți idee ce fericită sunt (FOTO)

Cântăreața a avut ocazia să se întâlnească în tribunele stadionului Parc des Princes cu Neymar. Starul brazilian al lui PSG este accidentat, astfel că nu a jucat în partida din grupele UEFA Champions League.

"Am primit mii de mesaje și comentarii în care v-ați bucurat pentru mine. Ceea ce mi s-a întâmplat mie ieri e vis devenit realitate. Mi se pare că este o șansă de unu la un milion să te apropii de o vedetă. Toți prieteni mei apropiați s-au bucurat pentru mine, știau cât de mult îmi doresc această întâlnire. Vă zic sincer, am încercat prin mulți oameni să ajung și nu s-a putut, deși am avut promisiuni. Norocul nu-l poți lua la om.

Lucrurile frumoase se obțin greu, chiar foarte greu. Mi-am cumpărat bilete la meci foarte greu, nu puteam să le plătesc pentru că biletele la PSG se cumpăra doar cu card de Franța. Pe urmă, biletul a fost o altă coincidență. L-am cumpărat chiar pe rândul 0, chiar lângă teren, ca să pot vedea de aproape jucătorii. Iar coincidență este că Neymar are loja lui oficială fix în spatele meu. Putea să fie 10 metri în stânga sau în dreapta, dar a fost fix pe același rând, doar că în spatele meu. Și el n-a jucat. Vreau doar să vă zic că a fost un vis devenit realitate", a spus Vlăduța Lupău, pe Instagram.

Vezi AICI foto.

”Dacă îți dorești cu adevărat ceva se întâmplă. M-am întrebat de ce nu a vrut Dumnezeu să-l văd pe Neymar atunci când am aflat că nu joacă. Iată răspunsul Lui”, transmisese anterior Vlăduța Lupău.

”Nu aveți idee ce fericită sunt. Intrați la pozele mele din feed. 19 octombrie, te țin minte toată viața mea!”, a mai transmis cântăreața.

Vlăduța aflase de la hotel că idolul ei nu va fi pe gazon, dar s-a consolat cu un cadou special. Cei doi au fost fotograți de soțul artistei, Adrian Rus, fostul goalkeeper al lui CFR Cluj.

"Totul a fost sublim și magic"

În urmă cu doi ani, cei doi au făcut cununia civilă într-un decor de vis, chiar într-o pădure, au eliberat mai mulți porumbei albi, iar cei doi miri au ales să sosească în fața invitaților călare pe cai albi. După ce au spus DA, aceștia au fost și la biserică, pentru a-și uni destinele și în fața lui Dumnezeu.

"Am ales să spunem DA doar noi și familia! Unde? Departe de lume într-un codru uscat și superb unde doar vântul ne-a cântat, acompaniat de sunetele unei harpe iar emoțiile familiei au fost cu adevărat emoții. Pentru mine asta a însemnat cu adevărat acel "spectaculos" pe care îl caută lumea în alte părți. Totul a fost sublim și magic!", a scris artista pe Instagram.