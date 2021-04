Vlad Voiculescu semnează... OK. Dispreț total față de actul administrativ și față de demnitatea Guvernului României

Concursul de angajare pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică a Spitalului Câmpeni este semnat cu OK de ministrul Vlad Voiculescu, iar ștampila instituției pe care o conduce este aplicată invers.

Potrivit documentului postat pe site-ul Ministerului Sănătății, pe care îl găsiți AICI, se observă semnătura ministrului Sănătății Vlad Voiculescu, lângă care apare scris și OK. Mai mult, ștampila Ministerului este aplicată invers.

După ce și-a delegat semnăturile la tot felul de secretari de stat, acum, când a semnat și el ceva... scrie OK. Este o jignire în contextul în care este reprezentant al poporului român. OK este o formulă colocvială în limba engleză. Nici demnitarii americani nu semnează cu OK... Este destul de grav ca un act oficial să fie astfel semnat de Vlad Voiculescu. Arată un dispreț total față de actul administrativ și față de demnitatea Guvernului României.

Ce urmează oare să mai scrie pe actele oficiale? Ca Vlad Voiculescu să semneze cu emoticoane?! Te pup, bro? Ce faci, co#ie?

Anunțul Spitalului Orășenesc Câmpeni vizează organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică.