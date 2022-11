Visul românilor din diaspora. Ica Tomi: E al tuturor! În asta se regăsesc mulţi dintre cei care emigrează

Ica Tomi a discutat cu jurnalistul Bogdan Bolojan despre provocările vieții departe de țara mamă și încercările asociației de a păstra vii tradițiile românești. Printre altele, a fost atins şi subiectul care face referire la românii plecaţi de la începutul anilor 2000 care, astăzi aflaţi la vârsta pensionării, şi-ar dori să vină înapoi acasă.

"Un val important a emigrat în perioada 2000-2004. Gândiţi-vă că acele persoane sunt acum în preajma pensionării, au între 50 şi 60 de ani. Dacă rămân fără loc de muncă este foarte greu ca să-i mai angajeze cineva la această vârstă" a atras atenţia preşedintele Asociaţiei Salva din Spania.

Bogdan Bolojan: Câţi dintre ei ar mai vrea să se întoarcă în România? Vorbim de prima diaspora românească care a muncit mulţi ani şi iată, se află în pragul pensionării. Mulţi visează la asta: mă duc, muncesc, îmi iau pensia din Spania, îmi fac o căsuţă frumoasă în România, acolo unde m-am născut şi unde am toate amintirile. Câţi vedeţi să se mai întoarcă şi să se ţină de această promisiune pe care şi-au făcut-o lor atunci când au plecat în Spania?

Ica Tomi: Păi mă aveţi şi pe mine exemplu. Eu sunt din 2004 în Spania. În momentul de faţă eu nu am nicio proprietate acolo, am o proprietate în România şi vreau să mă întorc la căsuţa mea în momentul în care mă voi pensiona. Ăsta e visul tuturor: să se întoarcă acasă! Eu cred că în asta se regăsesc mulţi dintre cei care emigrează. Când au mers undeva într-o ţară străină s-au dus să lucreze pe un anumit interval de timp. Mă duc două-trei luni, mă duc un an, îmi fac o casă, îmi fac un gard, îmi ţin copilul la facultate, îmi fac nu ştiu ce şi-apoi mă duc acasă. Şi uite-aşa trec anii, copilul şi-a terminat şi el studiile dar îşi face şi el o casă, mai are nevoie de nu ştiu ce şi tot aşa trece an după an. Te şi obişnuieşti pentru că viaţa e mult mai comodă, clima e mai bună, plajele sunt mai mari şi mai frumoase... şi-atunci tot continui an după an şi te trezeşti că ai îmbătrânit... Cât îi priveşte pe spanioli, eu consider că sunt ca şi noi, sunt nişte persoane ospitaliere, primitoare,de-asta cred că şi sunt aşa de mulţi români aici în Spania.

Reamintim că în aprilie 2011, în Parlamentul României s-a constituit Comisia pentru Românii de pretutindeni. Comunitatea românească din Spania se află începând din anul 2013, pe un trend de scădere. Factorul principal care a determinat scăderea, a fost rata somajului istorică înregistrată în urma crizei din 2008.

Criza economică provocată de pandemia de coronavirus (COVID19) a închis peste un milion de locuri de muncă în primul trimestru din 2020. Aproximativ 100.000 de români, din marea Comunitate Românească din Spania, au ajuns dependenți de ajutorul dat de statul spaniol după ce și-au pierdut slujbele.

Interviul complet aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News